Kim Milyoner Olmak İster’de baraj sorularını kolaylıkla geçerek 1 milyon TL’lik soruya ulaşan Berker Yıldız, cumhurbaşkanlarıyla ilgili soruda yanlış cevap verdi. Sorunun cevabı sadece yarışmacıyı değil ekran başındakileri bile ters köşe yaptı.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Berker Yıldız, karşısına çıkan soruları doğru cevaplayarak ilk barajı rahatlıkla geçti. İkinci barajı da aşan Yıldız, 500 bin TL değerindeki soruya ulaştı.

Bu soruyu da doğru cevap veren yarışmacı, 1 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Yıldız’ın karşısına çıkan soru ise Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanlarıyla ilgiliydi.

Milyoner’de 1 milyon TL’lik cumhurbaşkanı sorusu! Yarışmacıyı yakan o şık herkesi şaşırttı

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU

“1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin arasında hangi ilde doğmuş biri yoktur?” sorusu Yıldız'ı terletti.

Milyoner’de 1 milyon TL’lik cumhurbaşkanı sorusu! Yarışmacıyı yakan o şık herkesi şaşırttı

Joker hakkı kalmayan Berker Yıldız, soruya cevap vermek için bir süre düşündü. Ardından kararını vererek Isparta seçeneğini işaretledi. Ancak yarışmacının cevabı doğru değildi. Sorunun doğru cevabı Rize olarak açıklandı.

Milyoner’de 1 milyon TL’lik 'cumhurbaşkanı' sorusu! Yarışmacıyı yakan o şık herkesi şaşırttı

Böylece 500 bin TL’lik soruyu geçerek 1 milyon TL’lik büyük ödül için yarışan Berker Yıldız, son soruda verdiği yanlış cevapla hayallerine veda etti.

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