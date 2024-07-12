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İbrahim Tatlıses kritik ameliyattan çıktı! Yakınları hastaneye akın etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İbrahim Tatlıses kritik ameliyattan çıktı! Yakınları hastaneye akın etti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı. 2.5 saatlik ciddi bir operasyon geçiren Tatlıses’in tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

2011 yılında uğradığı silahlı saldırıdan sonra uzunca bir tedavi sürecinden geçen İbrahim Tatlıses, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kalbinden ameliyat oldu. Kalp kapakçığı değiştirilen Tatlıses’ten beklenen haber geldi.

İbrahim Tatlıses kritik ameliyattan çıktı! Yakınları hastaneye akın etti - 1. Resim

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

2. Sayfa’da yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses kritik ameliyattan çıktı. 2.5 saat süren operasyon başarılı geçti. Tatlıses’in 3-4 saat yoğun bakımda tutulacağı, daha sonra ise normal odaya alınacağı bilgisi kaydedildi. 

ÇOCUKLARI YANINDA AMA DİLAN YOK

Öte yandan Tatlıses’in yakınları hastaneye akın etti. Çocukları Ahmet, İdo, Elif Ada ve Melek Zübeyde’nin babalarını görmek için beklediği öğrenildi. 

Ancak kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde “Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli” diyerek bir paylaşım yapmıştı. Bu açıklama sonrası tüm dikkatler babasının üstüne çevrilmiş, Tatlıses’in kızına şiddet uyguladığı akıllara gelmişti. Paylaşımıyla çok konuşulan Çıtak’ın hastaneye gelmemesi de dikkat çekti. 

İbrahim Tatlıses kritik ameliyattan çıktı! Yakınları hastaneye akın etti - 2. Resim

HELALLİK İSTEMİŞTİ

72 yaşındaki türkücü dün akşam Harbiye Açık Hava’da konser vermişti. Hayranlarından da helallik isteyen isim “Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Kalkamazsam şarkılarımı dinleyin” diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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