İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı, iki kişiyi işaret etti! "Cenazeme gelirlerse yuhalayın"

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, vasiyetini açıkladı. Tatlıses, iki kişiyi işaret ederek "Mezarıma da gelmesinler. Sevenlerim onlara yuh çeksinler. Savcılıktan uzaklaştırma bile alacağım" diye konuştu.

Son zamanlarda ünlülerin vasiyetleri gündemden düşmezken, İbrahim Tatlıses de konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"HAYATIM BOYUNCA İKİ İNSANI AFFETMEYECEĞİM"

İmparator lakaplı sanatçı, Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada hayatı boyunca iki insanı affetmeyeceğini söyledi.

Tatlıses ismini vermeden belirttiği kişiler için şu ifadeleri kullandı:

"SEVENLERİM ONLARI GÖRÜNCE YUHALASIN" "Biri erkek biri kadın olmak üzere ölene kadar iki kişiyi affetmeyeceğim. Mezarıma da gelmesinler, gün gelir ölür giderim. Sevenlerim onları görünce yuh çeksinler. Onlara af yok, af dileseler de af yok. Etrafımda bile istemiyorum. Bulundukları şehirden bile kaçtım, İzmir'e taşındım. Hatta Bodrum'dan bile kaçabilirim. Savcılıktan uzaklaştırma alacağım, 500 metreden fazla yanıma yaklaşmasınlar"

İBRAHİM TATLISES KİMDEN BAHSETTİ?

Tatlıses, biri kadın biri erkek olarak bahsettiği iki kişinin ismini açıklamazken, muhabirin "Kadın olan kişi Didem Kınalı mı?" sorusunu ise cevapsız bıraktı. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde yıllardır küs olduğu şarkıcı Yıldız Tilbe ile barışmış ve ikili birlikte çeşitli etkinliklere katılmıştı.