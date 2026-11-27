Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ve kızlarının, sanatçının hayatını konu alan “İki Gözüm Ahmet” filminin gösteriminin engellenmesi talebiyle açtığı davada yeni karar çıktı. Yargıtay’ın yerel mahkemenin ret kararını bozmasına rağmen İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, filmin biyografik değil, kurgusal bir yapım olduğu gerekçesiyle davayı yeniden reddetti.

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İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2021 yılında davanın reddine karar verdi. Davacıların istinaf başvurusu da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından esastan reddedildi. Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 14 Mayıs 2026 tarihli kararında yerel mahkemenin kararını bozdu.

FİLMLE İLGİLİ YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Yargıtay kararında, filmde sanatçının özel hayatına ilişkin gerçekliğine dair bilgi bulunmayan kurgusal karakter ve olaylara yer verildiği, bu durumun sanatçının toplumdaki itibarını zedeleyebileceği ve mirasçılarının kişilik haklarına zarar verebileceği değerlendirildi. Sanatçının aile hayatı ve özel hayatına saygı hakkının üstün tutulması gerektiği belirtildi.

“İki Gözüm Ahmet” filminde hukuk mücadelesi! Mahkeme son kararını verdi

MAHKEMEDEN KURMACA VURGUSU

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporunu ve dosya kapsamını değerlendirdi. Mahkeme, "İki Gözüm Ahmet" filminin biyografik belgesel değil, tanınmış bir kişinin hayat öyküsünden esinlenilerek oluşturulmuş kurmaca bir film olduğunu belirtti.

Filmin senaryosunda Ahmet Kaya’nın gerçek hayatından ziyade soyadı bulunmayan kurgusal Ahmet karakterinin öyküsünün anlatıldığına dikkat çeken mahkeme, gerçek hayatta bulunmayan olayların işlenmesinin sanatçının eşi ve çocuklarının kişilik haklarına saldırı oluşturmayacağı kanaatine vardı.

“İki Gözüm Ahmet” filminde hukuk mücadelesi! Mahkeme son kararını verdi

DAVA REDDEDİLDİ

Mahkeme, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin bozma kararına direnerek davacıların davasının reddine hükmetti. Karara karşı iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yolu açık bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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