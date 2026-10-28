İki Gözüm Ahmet filminde yeni gelişme! Yargıtay kararı bozdu

Ahmet Kaya’nın yaşamını konu alan “İki Gözüm Ahmet” filmiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Kaya’nın ailesinin filmin gösteriminin durdurulması yönündeki talebi, anonim eser niteliğinde olduğu gerekçesiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Üst mahkemenin de onadığı karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Dosyanın önümüzdeki günlerde yeniden ele alınması bekleniyor.

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Ahmet Kaya’nın hayatını konu alan filmin vizyona girmesine karşı çıkan ailesi, 2020 yılında gösterim öncesinde mahkemeye başvurarak filmin yayınlanmasının durdurulmasını talep etti. Hukuki süreç kapsamında dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Ancak üst mahkeme, filmin anonim eser kapsamında değerlendirilebileceği gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebini kabul etmedi.

YARGITAY’DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, dosyayı ele alan Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda, filmin Ahmet Kaya’nın ailesinin izni olmaksızın gösterime sunulduğuna ve Kaya’nın özel hayatına dair kurgusal karakterler ile olayların yapımda yer aldığına dikkat çekildi.

Yargıtay’ın değerlendirmesiyle birlikte, filmin gösteriminin durdurulmasına yönelik talebin yeniden ele alınmasının önü açıldı. Dosyanın alt mahkemeye gönderilmesiyle birlikte, yapımın gösterimine ilişkin hukuki tartışma yeniden gündeme geldi.

ÖZEL HAYAT VE KİŞİLİK HAKLARI ÖNE ÇIKTI

Yargıtay kararında, Ahmet Kaya’nın özel hayatını konu edinen filmin çekilmesi ve gösterilmesinde kamu yararının diğer hakların önüne geçmesini gerektiren bir durum bulunmadığı yönündeki değerlendirmeye yer verildi. Yapımda kullanılan kurgusal unsurların, Kaya'nın ailesinin kişilik hakları bakımından zarar doğurabileceği belirtildi.

Kararda ayrıca, özel hayata saygı hakkının korunmasının önemine işaret edildi. Böylece filmle ilgili uyuşmazlıkta yalnızca eserin niteliği değil, sanatçının özel yaşamının ele alınış biçimi ve ailesinin haklarının korunması da değerlendirmeye alınmış oldu.

GÖZLER YEREL MAHKEMENİN VERECEĞİ KARARDA

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosyanın İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülmesi bekleniyor. Yerel mahkeme, filmin gösteriminin durdurulması yönündeki talebi yeniden değerlendirecek.

Mahkemenin vereceği karar, “İki Gözüm Ahmet” filmi etrafında süren hukuk mücadelesinin bundan sonraki aşamasını belirleyecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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