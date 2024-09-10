İkinci kez korkutmuştu! İlber Ortaylı sağlık durumunu açıkladı: Bir müddettir tedavi görüyorum

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, son durumuna dair açıklama yaptı. Bir süredir tedavi gördüğünü söyleyen Ortaylı, "Onun için 1-2 haftalık bir dinlenme süreci içerisindeyim. Bu dinlenme tabi dağların tepesine çekilme şeklinde olmayacak. Zannediyorum 1-2 ay içerisinde tekrar canlanmış olacağım" dedi.

Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'dan peş peşe sağlık durumuna dair haberler geliyor. Geçtiğimiz günlerde uçakta aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ortaylı'nın tansiyon problemi yaşadığı belirtilmişti. Ünlü isim bir kez daha rahatsızlanınca paylaştığı video ile sağlık duruma dair bilgi verdi.

SEMPOZYUM ERTELENMİŞTİ

Bilecik Belediyesi'nin 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği sempozyuma Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılması bekleniyordu ancak Ortaylı'nın sağlık sorunları nedeniyle sempozyum ertelendi.

Bilecik Belediyesi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Kurtuluş etkinlikleri kapsamında bu akşam, saat 19.00’da düzenlenmesi planlanan İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu, Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.

İLBER ORTAYLI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çok sevgili okurlarım ve dinleyenlerim; yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Benim yorgunluğum bir parça da birikmiş kusurlarımın tıbbi bakımının ihmalleri sonucu, bir müddettir tedavi görüyorum. Bu tedavinin bazı hallerde aldığım ilaç dolayısıyla sert tepkileri oluyor. Olmayabilir ama oldu" ifadelerini kullandı.

"1-2 AY İÇERİSİNDE TEKRAR CANLANMIŞ OLACAĞIM"

Yaklaşık 2 hafta kadar dinlenme sürecine gireceğini açıklayan ünlü tarihçi açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Onun için 1-2 haftalık bir dinlenme süreci içerisindeyim. Bu dinlenme tabi dağların tepesine çekilme şeklinde olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Sadece mübrem yazılarımı ve bazı programları yapacağım. Okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum 1-2 ay içerisinde tekrar canlanmış olacağım. Gösterdiğiniz ilgi beni fevkalade duygulandırdı. Galiba bir yazarın ve bir hocanın hayatındaki en önemli olayı onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir. Buna kavuşmak büyük bir mutluluk, onu da ancak böyle zamanlarda anlayabiliyoruz. Hepinize iyi bir yaz tatili sonu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum."