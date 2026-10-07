İlik nakli için gerçek babasını arıyordu! Danilo Zanna'dan Hamid'e hayatını değiştirecek teklif

Tedavisi için kemik iliği nakli olması gereken 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın gerçek babasını bulma mücadelesi sürerken, genç adamın hikayesi Danilo Zanna'yı da harekete geçirdi. Zanna'nın, sağlık durumu nedeniyle ağır işlerde çalışamayan Hamid'e İzmir'de açacağı yeni restoranında iş teklif ettiği öğrenildi. Güzel haberi Müge Anlı yayında duyurdu.

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İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve doğuştan Akdeniz Anemisi (Talasemi) hastası olan Hamid Yorulmaz, hayatını sürdürebilmek için gerekli kemik iliği naklini olabilmek amacıyla biyolojik babasını arıyor. Yaşamak ve tedavisine devam etmek istediğini belirten Yorulmaz, gerçek babasına ulaşabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Hamid, kendisini 3 yaşındayken terk eden annesinin biyolojik babasının kim olduğunu kendisine söylemediğini, dayısından da bu konuda yardım alamadığını belirtmişti.

ANNE NİHAL BEYİT TUTUKLANDI

Hamid Yorulmaz'ın yaşadığı süreçle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Nihal Beyit tutuklanırken, dayı Mehmet Yorulmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“SAKALLI HAMİD”İ İŞARET ETTİ

Jandarmadaki ifadesinde Hamid'in babası olduğunu düşündüğü kişinin ismini veren Nihal Beyit'in işaret ettiği kişiye Müge Anlı ulaştı. "Sakallı Hamid" olarak tanınan ve İzmir dışında yaşadığı öğrenilen kişi, hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sakallı Hamid", yıllardır aynı yerde yaşadığını ve kendisini arayan olması halinde bulunabileceğini belirterek, Nihal Beyit ile alkollü bir ortamda tanıştığını ve birkaç kez birlikte olduklarını söyledi. Hamid'in babası olabileceğini o dönem düşünmediğini ifade eden kişi, evli ve üç kız çocuğu olduğunu açıkladı.

Biyolojik baba olduğunun DNA testiyle kesinleşmesi halinde Hamid'e tedavisi için kemik iliği bağışlayacağını belirten "Sakallı Hamid", bunu "insanlık vazifesi" olarak gördüğünü dile getirdi.

İlik nakli için gerçek babasını arıyordu! Danilo Zanna'dan Hamid'e hayatını değiştirecek teklif

DANİLO ZANNA'DAN HAMİD'E İŞ TEKLİFİ

Sağlık sorunları nedeniyle ağır işlerde çalışamayan ve sigortası bulunmayan Hamid Yorulmaz, tedavi sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntıları da gündeme getirmişti.

Genç adamın sağlık durumuna uygun bir iş aradığı belirtilirken, Müge Anlı'nın programında Hamid'e gelen sürpriz bir teklif açıklandı. Ünlü sunucu, MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın, Hamid'in hikayesinden etkilenerek kendisine iş teklif ettiğini söyledi..

Zanna'nın, İzmir'de açacağı yeni restoranında Hamid Yorulmaz'a çalışma imkanı sunacağı belirtildi.

İlik nakli için gerçek babasını arıyordu! Danilo Zanna'dan Hamid'e hayatını değiştirecek teklif

13 YAŞINDA ÖĞRENDİĞİ GERÇEKLE YIKILDI

Doğuştan Akdeniz Anemisi (Talasemi) hastası olan Hamid Yorulmaz, henüz 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakıldı. Hamid'i daha sonra babaannesi ve dedesi büyüttü.

Kendisini yetiştiren aileyi gerçek ailesi olarak bilen Hamid'in hayatı, 13 yaşında yaşadığı sağlık sorununun ardından tamamen değişti. Hastalığı nedeniyle komaya giren Hamid için kemik iliği nakli araştırılırken yapılan testlerde kan uyuşmazlığı tespit edildi.

Bunun üzerine gerçekleştirilen DNA testi, Hamid'in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını ortaya çıkardı. Genç adam, gerçek babasının bulunabilmesi ve uygun donör olup olmadığının belirlenmesi için yıllardır mücadele ediyor.

İlik nakli için zamanının kısıtlı olduğunu belirten Hamid, "Her hafta kan alıyorum. Bazen kan bulamadığım zamanlar oluyor. İlik nakli olmam gerekiyor. Babamı bulmam lazım. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor" sözleriyle yaşadığı süreci anlatmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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