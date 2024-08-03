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İş adamı İzzet Özilhan'la evli olan Yasemin Özilhan'a Bodrum'daki fiyatlar soruldu! İlginç yanıtı gündem oldu

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İş adamı İzzet Özilhan&#039;la evli olan Yasemin Özilhan&#039;a Bodrum&#039;daki fiyatlar soruldu! İlginç yanıtı gündem oldu

Magazin Haberleri

Doktorlar dizisindeki Ela rolüyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan şimdilerde paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Eski oyuncunun Bodrum'daki fiyatlarla ilgili sorulan soruya verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Yasemin Özilhan daha önce 'Koçum Benim', 'Doktorlar', 'Aşk Oyunu' gibi dizilerde rol almış ve geçtiğimiz yıllarda da 'Mucize Doktor' dizisinde konuk oyuncu olmuştu.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum, her sene fahiş fiyatlarıyla gündeme geliyor. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan oyuncu Yasemin Özilhan’ın da ‘Bodrum’ çıkışı gündem oldu.

İş adamı İzzet Özilhan'la evli olan Yasemin Özilhan'a Bodrum'daki fiyatlar soruldu! İlginç yanıtı gündem oldu - 1. Resim

"NE GÜZEL HAYAT"

Eski oyuncu Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Özilhan, tatil sorusuna “Doğayla iç içe olmayı sevdiğimiz için biz ailece karavan tatilini tercih ediyoruz” cevabını verdi.

Bodrum’da bir yazlık evi bulunan Özilhan, beldedeki fahiş fiyatlarla ilgili sorulan soruya ise “Biz Bodrum’a tatile gittiğimizde evden dışarı pek çıkmadığımız için fiyatlarla ilgili bilgim yok” dedi.

İş adamı İzzet Özilhan'la evli olan Yasemin Özilhan'a Bodrum'daki fiyatlar soruldu! İlginç yanıtı gündem oldu - 2. Resim

Sosyal medyada yorum yağdı. Sosyal medyada Özilhan’ın sözleri ile ilgili “Ne güzel hayat”, “Keşke bizde de böyle para olsaydı”, “Fakir hissettim kendimi” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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