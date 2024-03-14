Işın Karaca’dan şaşırtan iddia: Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur’un yüzünden annemin kalbi durdu

Ehliyetsiz kullandığı lüks otomobil ile Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ilk olarak Mısır’a ardından ABD’ye kaçmıştı. Türkiye’nin günlerdir konuştuğu kazanın ardından Işın Karaca, Timur Cihantimur’un estetik doktoru babası Bülent Cihantimur ile ilgili şaşırtan bir iddiada bulundu. Karaca, doktor Cihantimur’un annesine yanlış tedavi uyguladığını belirterek “Annemin yüzü yamuk. Bir kulak memesi yok. Yanlış ilaç verdiği için de annemin kalbi durdu” dedi.

Yazar Eylem Tok ile estisyen doktor Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur ehliyetsiz kullandığı araçla yaptığı kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu. Türkiye’nin gündemine oturan kaza konuşulmaya devam ederken, şarkıcı Işın Karaca yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi. Karaca, doktor Bülent Cihantimur’un uyguladığı tedaviden dolayı annesinin ölümden döndüğünü öne sürdü.

“ANNEME VERDİĞİ İLAÇLA KALBİ DURDU”

Işın Karaca, TV8’de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Karaca, feci kazadan sonra oğluyla yurt dışına kaçan Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında şaşırtan iddialarda bulundu. Karaca katıldığı programda şunları söyledi:

“Annem 10 sene yüz gerdirmek istiyorum dedi. Günü geldi götürdüm ameliyata. Bu kadını 3 kere ameliyat etti. Kadının yüzü yamuk. Kulak memesi yok. Bu yetmiyor, annem sakinleşsin diye verdikleri ilaçla annemin kalbi duruyor. Bu benim birebir yaşadığım bir şey. Olmuyor, bir hafta sonra yeniden tekrarlıyor. Ne bir ödem inmiş vs. O döneme ait benim yaşadığım olay bu. Kendisi de izliyorsa o günü çok net hatırlar. Bu benim kişisel problemim. Sonrasında telefonlara çıkmadı. Annem güzelliğine çok düşkün bir kadındır, yaşlanmak istemez. 10 sene önce bu kadının hayatının içine etti. Annem kendi gidip yaptırdı, zaten bilseydim o isme götürmezdim.”

“NEREDESİN DOKTOR BEY ÇIK ORTAYA”

Konuşmasında kazaya da değinen Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: “16 yaşındaki çocuk bir insanı öldürüyor, anne oğlunu gülerek kaçırıyor. Görüntülere bakıyorum, içim titriyor. Ekranı parçalayasım geliyor. Gülerek gümrükten geçiyor. Bu mu annelik? Hadi tamam sen bunu yaptın… Nerede bu baba? Alın babayı içeri, bakın nasıl tıpış tıpış geri dönüyorlar. Muhakkak sorgusu yapılmıştır ama biz de bir görelim ya. Yetim kalan 1 buçuk yaşında bir çocuk var ortada. Benim hırsım ayrı ama neredesin doktor bey çık ortaya!”

Bir kişinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.