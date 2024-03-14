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Haberler > Magazin > Türkiye’yi terk edip Amerika’da şirket kuran Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı

Türkiye’yi terk edip Amerika’da şirket kuran Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye’yi terk edip Amerika’da şirket kuran Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaprak Dökümü’nde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp Amerika’ya yerleşmişti. Yurt dışında önce tır şoförlüğü yapan daha sonra ise kendi lojistik firmasını kuran Karel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı.

Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bennu Yıldırımlar gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Yaprak Dökümü, bir dönem ekranlarda fırtınalar estirmişti. Tolga Karel, dizide ‘Oğuz’ karakteriyle yer almış ve kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bir anda bırakarak Amerika’ya yerleşmişti. 

HEDEFİ 100 TIRLIK ŞİRKETİN CEO’LUĞUNU YAPMAK

2016’da Sarah Scott ile evlenen Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp yurt dışına taşınmıştı. 2018’de tır şoförlüğü yapmaya başlayan Karel’in buradaki hayali gerçek oldu. Amerika’da kendisine bir lojistik şirketi kuran Karel, çok sayıda tır alıp sektörde sağlam bağlantılar kurdu. Pandemide işleri açılan isim, “Nasipse hedefim 2026'da 100 TIR'lık şirketimin CEO’luğunu yapmak” demişti.  

Türkiye’yi terk edip Amerika’da şirket kuran Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı - 1. Resim

HER BİRİNE 1’ER BITCOIN BIRAKACAK

Türkiye’deki hem ekonomik hem de siyasi gelişmeleri yakından takip eden ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tolga Karel, yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Karel, çocuklarının her birine 1’er bitcoin miras bırakacağını açıkladı.

Türkiye’yi terk edip Amerika’da şirket kuran Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı - 2. Resim

Paylaşımında ise “Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar, arkamdan dualarını eksik etmezler. 2030’da isterlerse 1 milyon dolardan satarlar” dedi. 

Türkiye’yi terk edip Amerika’da şirket kuran Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı - 3. Resim

Tolga Karel'in ilk eşi Günay Musayeva'dan Cihangir adında bir oğlu,  Sarah Socott'tan da Mia, Kenan ve Tufan adında üç çocuğu bulunuyor. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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