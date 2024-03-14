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Gökhan Özen'den korkutan açıklama! Doktorunun uyarısını paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gökhan Özen&#039;den korkutan açıklama! Doktorunun uyarısını paylaştı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2000’li yıllara damga vuran şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü. İzmir konserinin ardından rahatsızlandığını belirten şarkıcı, ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini ve doktorundan kendisine bazı yasakların geldiğini açıkladı.

‘Aramazsan Arama’ , ‘Boşver’ , ‘Vah Vah’, ‘Ne Farkeder’ gibi şarkılarıyla bilinen Gökhan Özen, bir süre önce yüzündeki değişimle adından söz ettirmişti. 7 yıldır Amerika’da yaşamını sürdüren ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönen şarkıcı hakkında estetik yaptırdığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Elmacık kemiklerinin belirginleştiği görülen şarkıcı, yeni görüntüsü eleştirilince açıklama yapmış ve estetik yaptırmadığını, gözlerinden peş peşe birkaç operasyon geçirdiğini söylemişti. 

Gökhan Özen'den korkutan açıklama! Doktorunun uyarısını paylaştı - 1. Resim

“DOKTORLARIMIZDAN KESİN BİR UYARI ALDIM”

Türkiye’ye döndükten sonra konserlerine kaldığı yerden devam eden Gökhan Özen, son olarak yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Instagram’dan açıklama yapan Özen, üç gündür ciddi bir enfeksiyon nedeniyle yattığını söyledi. Doktoru tarafından yüzlerce kişiyle temas kurmasının yasaklandığını ise şu sözlerle açıkladı:

“İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı. Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladılar.”

“BU TEMASLARI ÜZÜLEREK SONLANDIRIYORUZ”

“Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum. Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni 2. kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorlarımdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz. Temmuz Ağustos ayları dışında sağlık sebeplerinden dolayı kulis yapmayacağız. Sevenlerime bildirmek isterim. Konser sonrası kendi kararı ile (organize edilmeden) bana ve ekibime baskı yapan ve kulis kapıları zorlayarak kırmaya çalışan sevenlerime böyle davranışlarda bulunmamasını rica ediyorum.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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