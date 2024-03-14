Survivor Yunus Emre’nin babalık sevinci! Canlı yayında öğrendi, haberi alınca havalara uçtu

Survivor All Star’ın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Yunus Emre’nin eşi Beria Gözen Özden, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamıştı. Özden dün akşam oynanan iletişim oyunu sonrası açılan canlı yayında Yunus Emre’ye baba olacağının müjdesini verdi. Habere çok şaşıran yarışmacı sevinçten havalara uçtu.

Heyecanının hiç bitmediği Survivor All Star’da mücadele eden Yunus Emre, kırmızı takım ile iletişim oyununu kazandı. Instagram’da canlı yayın açan yarışmacı, eşi Beria Gözen Özden’in hamile olduğunu öğrendi.

SOSYAL MEDYADAN HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Son dönemde aldığı cezalarla adından söz ettiren Yunus Emre’nin eşi Beria Özden, sosyal medyadan bebek beklediğini duyurmuştu. Yunus Emre’nin aldığı cezaları ve yaşadığı zorlukları yakından takip ettiğini dile getiren Özden, “Konuşmadan beklemek, iletişimsiz sesini duymadan geçirdiğim 82. gün” diye sitem ederek hamile olduğunu şu sözlerle açıklamıştı:

“Konuşmadan beklemek, iletişimsiz sesini duymadan geçirdiğim 82. gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabır ile bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haber ile ama çaresizlik beni de onu da geriyor.

Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız.”

GÜZEL HABERİ ÖĞRENDİ, HAVALARA UÇTU

Survivor All Star’da kadınlarda 8-2, erkeklerde 8-6’lık skorla iletişim ödülünü kazanan Kırmızı Takım oldu. Takımda yer alan Yunus Emre, açılan canlı yayınla güzel haberi öğrendi. “Şaka mı yapıyorsunuz? Baba mı oluyorum, şaka mı baba oluyorum… Dünyalar güzeli karım… Şükürler olsun ” diyerek sevinç çığlıkları attı. Takım arkadaşları ise bu sevince ortak oldu.

Yunus Emre ve eşi Beria Özden