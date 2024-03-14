Dideral nasıl alınır, sorusu gündem oldu. Dideral stres kaynaklı hastalıkların tedavisi için doktor gözetiminde kullanılan reçeteli bir ilaçtır. Peki, Dideral hangi reçete? Dideral ilaç reçetesiz kullanılır mı? Dideral reçeteli mi? Dideral reçetesiz alınır mı? İşte detaylar.

Stres hormonunun kontrol altına alınmasında kullanılan ilaç Dideral gündem oldu. Vatandaşlar arama motorlarında Dideral reçetesiz alınır mı, sorusunu araştırıyor. Peki, Dideral reçeteli mi? Dideral ilaç reçetesiz kullanılır mı? İşte detaylar.

DİDERAL REÇETELİ Mİ?

Dideral ilaç reçetesiz de satılmaktadır. Dideral’in yaptığı şey stres hormonunun olumsuz etkilerinden kalp ve damarları korumak, kan akışını iyileştirmek ve kalp atışını dengelediği için yükselen tansiyonu düşürmektir. Fakat ilacın kontrolsüz kullanımının yol açacağı ciddi riskler olması sebebi ile doktor kontrolünde kullanılması tavsiye edilmektedir. Dideral’in kullanımı doktorun tavsiye ettiği doza göre ayarlanarak yapılır.

DİDERAL REÇETESİZ ALINIR MI?

Özellikle sosyal medyada sık sık gündem olan Dideral, stres hormonlarının aşırı salınımını engelleyerek kan damarlarını gevşetir, kalp atışını dengeler, kan akışını düzenler. Bu sayede kalp sorunları, tansiyon, migren ve yoğun anksiyete sorunlarını hafifletir. Ancak doktor bilgisi dışında ilacı kullanmaya başlamak ciddi göğüs ve kalp ağrılarına sebep olabilir.