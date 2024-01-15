İspanyol şarkıcı Julio Iglesias havaalanında gözaltına alındı, valizinden çıkanlar hayrete düşürdü

15 Ocak 2024 14:28 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 14:40

İspanyol şarkıcı ve söz yazarı Julio Iglesias, bavullarının içeriğiyle ilgili endişelerin ardından kendisini beklenmedik bir durumun içinde buldu. Dominik Cumhuriyeti'nin Punta Cana Havaalanı'nda gözaltına alınan şarkıcının valizinden tam 42 kilo yiyecek çıktı.

Geçtiğimiz Eylül ayında 80. doğum gününü kutlayan efsanevi şarkıcı, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Ancak Julio Iglesias’ın yaşadığı son olay onu yeniden gündeme taşıdı.

VALİZİNDEN 42 KİLOLUK YİYECEK ÇIKTI

Yetkililer, şarkıcının valizinde çilek, ahududu, yaban mersini, domates, pancar, kereviz, ıspanak ve marul da dahil olmak üzere 42 kilogramlık bir gıda zulası tespit etti. Iglesias’ın bu ürünleri Bahamalar'dan Dominik Cumhuriyeti'ne ithal etmeyi planladığı öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Şaşkınlık veren olay sonrası şarkıcının valizlerine el konuldu. Punta Cana Havaalanı’ndaki yetkililer, ünlü ismin bagajını incelemek üzere Iglesias’ı gözaltına aldı. İlk ifadesinde ise “Seyahat ederken her zaman sevdiğim yiyecekleri yanımda götürüyorum” cümlelerini kullandı.

Iglesias’ın bu kadar yüklü miktarda yiyecek taşımasının nedeni henüz tam olarak açıklanmadı.

İspanyol müziğinin efsane ismi ve Enrique Iglesias da dahil 8 çocuğu olan Julio Iglesias, en son 2019'da Latin Grammy töreninde sahneye çıktı, burada bir ödül aldı. Aynı yıl son konserini Chicago'da verdi.

Julio Iglesias, dünya çapında 300 milyondan fazla albüm satmasına ve 2014 yılında tarihin en çok satan Latin şarkıcısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesine rağmen, şimdilerde medya dünyasından uzak bir hayat yaşıyor.