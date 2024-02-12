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    • İspanyol yönetmen Urresola, ödül konuşmasında Gazze için dünyaya seslendi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Gazze, İspanyol, Yönetmen, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İspanyol yönetmen Urresola, Premios Goya 2024'te "En İyi Yeni Yönetmen" ödülünü kazandıktan sonra Filistin için dayanışma çağrısında bulundu. Başarılı yönetmen "Gazze'de olup bitenlerin bir soykırım olduğunu ve hükümetlerimizden bunu durdurmalarını istememiz gerektiğini söylemek istedim" ifadelerini kullandı. Urresola'nın konuşması sonrası salonda alkış tufanı koptu.

    İsrail'in Gazze'ye olan kanlı saldırıları sürerken, dünyadan birçok ünlü isim yaşanan katliama tepkisini dile getiriyor. İspanyol yönetmen Urresola da saldırılara tepki gösteren ünlü isimler arasında.

    GAZZE'Yİ UNUTMADI

    38'incisi düzenlenen Premios Goya 2024 Ödül töreninde "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanan İspanyol yönetmen Urresola, yaptığı konuşmada Gazze'deki yaşanan insanlık dramına değindi.

    "SOYKIRIMI DURDURUN"

    Soykırımı durdurma çağrısı yapan başarılı yönetmen "Bu film herhangi bir şeyden bahsediyorsa, o da bazı şeyleri isimlendirmenin önemidir ve ben de burada bu fırsatı değerlendirip Gazze'de olup bitenlerin bir soykırım olduğunu ve tüm dünya devletlerden bunu durdurmalarını istememiz gerektiğini söylemek istedim" dedi.

    ALKIŞ TUFANI KOPTU

    Ünlü yönetmenin konuşması törene damga vururken salonda alkış tufanı koptu. Öte yandan İspanyol yönetmenin yakasına "Gazze" yazılı rozet taktığı dikkatlerden kaçmadı.

     

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GazzeİspanyolYönetmen
    Haberler > Magazin > İspanyol yönetmen Urresola, ödül konuşmasında Gazze için dünyaya seslendi
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