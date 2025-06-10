İsrail, 12 insan hakları savunucusuna saldırmıştı: Uğur Işılak sert tepki gösterdi
İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine müdahalede bulundu. Olay tepki çekerken, sanatçı Uğur Işılak 'İsrail’i bir kez daha lanetliyorum. Kalbimiz Madleen’de' sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusu saldırdı.
Gemiyle irtibat kesilirken, Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemideki gönüllülerin İsrail tarafından kaçırıldığını açıkladı.
UĞUR IŞILAK DA TEPKİ GÖSTERDİ
İşgalci İsrail ordusunun gemideki aktivistleri gözaltına almasına, sanat dünyasından büyük tepki geldi. Tepki gösteren isimlerden biri de usta sanatçı Uğur Işılak oldu.
Sabah'ın haberine göre, Işılak, “Ne desem bilemiyorum. ‘Alçak, zalim’ desem yetmez. Bu zulmün karşısında en ağır hakaret bile iltifat sayılır. İsrail’i bir kez daha lanetliyorum. Kalbimiz Madleen’de.” dedi.