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İsrail, 12 insan hakları savunucusuna saldırmıştı: Uğur Işılak sert tepki gösterdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail, 12 insan hakları savunucusuna saldırmıştı: Uğur Işılak sert tepki gösterdi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine müdahalede bulundu. Olay tepki çekerken, sanatçı Uğur Işılak 'İsrail’i bir kez daha lanetliyorum. Kalbimiz Madleen’de' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusu saldırdı.

İsrail, 12 insan hakları savunucusuna saldırmıştı: Uğur Işılak sert tepki gösterdi - 1. Resim

Gemiyle irtibat kesilirken, Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemideki gönüllülerin İsrail tarafından kaçırıldığını açıkladı.

İsrail, 12 insan hakları savunucusuna saldırmıştı: Uğur Işılak sert tepki gösterdi - 2. Resim

UĞUR IŞILAK DA TEPKİ GÖSTERDİ

İşgalci İsrail ordusunun gemideki aktivistleri gözaltına almasına, sanat dünyasından büyük tepki geldi. Tepki gösteren isimlerden biri de usta sanatçı Uğur Işılak oldu.

İsrail, 12 insan hakları savunucusuna saldırmıştı: Uğur Işılak sert tepki gösterdi - 3. Resim

Sabah'ın haberine göre, Işılak, “Ne desem bilemiyorum. ‘Alçak, zalim’ desem yetmez. Bu zulmün karşısında en ağır hakaret bile iltifat sayılır. İsrail’i bir kez daha lanetliyorum. Kalbimiz Madleen’de.” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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