İsrail, 12 insan hakları savunucusuna saldırmıştı: Uğur Işılak sert tepki gösterdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2025 10:25 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 10:41 - Güncelleme:

İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine müdahalede bulundu. Olay tepki çekerken, sanatçı Uğur Işılak 'İsrail’i bir kez daha lanetliyorum. Kalbimiz Madleen’de' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusu saldırdı. İlgili Haber Serveti şoke etmişti! TikTok fenomeni Khaby Lame sınır dışı edildi Gemiyle irtibat kesilirken, Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemideki gönüllülerin İsrail tarafından kaçırıldığını açıkladı. UĞUR IŞILAK DA TEPKİ GÖSTERDİ İşgalci İsrail ordusunun gemideki aktivistleri gözaltına almasına, sanat dünyasından büyük tepki geldi. Tepki gösteren isimlerden biri de usta sanatçı Uğur Işılak oldu. Sabah'ın haberine göre, Işılak, “Ne desem bilemiyorum. ‘Alçak, zalim’ desem yetmez. Bu zulmün karşısında en ağır hakaret bile iltifat sayılır. İsrail’i bir kez daha lanetliyorum. Kalbimiz Madleen’de.” dedi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız