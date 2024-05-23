K-Pop yıldızı Park Bo Ram’ın ölüm nedeni belli oldu

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30 yaşındaki K-pop yıldızı Park Bo Ram, bir arkadaşının evinde ölü bulunmuştu. Park’ın ölüm nedeni vahim olaydan bir ay sonra ortaya çıktı.

K-Pop yıldızı Park Bo Ram, 30 yaşında hayatını kaybetti. Bir arkadaşının evinde ölü bulunan genç şarkıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ölüm nedeni ise yaklaşık bir ay sonra açıklandı.

Park Bo-Ram 11 Nisan'da bir arkadaşının evinde baygın halde bulundu. Trajik ölümü, dokunaklı bir şekilde I Miss You adını taşıyan yepyeni bir single yayınladıktan günler sonra gerçekleşti.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Genç şarkıcıya otopsi yapıldı. Ölüm nedeni olarak ise akut alkol zehirlenmesi şeklinde kayıtlara geçti.

K-pop yıldızının karaciğer fonksiyonlarını etkileyen, buna katkıda bulunmuş olabilecek ve önceden var olan tıbbi sorunları olabileceğine dikkat çekildi.

Ulusal Adli Tıp Servisi tarafından yapılan otopside, Bo-Ram'ın öldüğü sırada karaciğer yağlanması ve karaciğer lezyonlarından muzdarip olduğu belirtildi.

Şarkıcının cenaze töreni 17 Nisan'da aile ve dostlarının katılımıyla gerçekleşmişti.

PARK BO RAM KİMDİR?

Bo-Ram, 2010 yılında Güney Kore'de düzenlenen bir yetenek yarışmasında henüz 16 yaşındayken ün kazanmıştı. Daha sonra bir ajansla anlaştı ve Always for TV dizisi 49 days'in müziklerini yaptı.

Şarkıcı 2014 yılında rapçi Zico ile birlikte seslendirdiği Beautiful single'ı ile Yılın Sanatçısı ödülünü kazandı.

Ertesi yıl, Beautiful adlı hiti de içeren ilk albümü Celepretty'yi yayımladı.

I Miss You'nun yanı sıra Bo-Ram, Güney Kore'nin Paul Potts'u olarak adlandırılan SuperStar K2 sanatçısı Huh Gak ile birlikte I Hope'u tanıttı.

İlk albümünün 10. yıldönümü şerefine tam bir stüdyo albümü yayınlamaya hazırlanıyordu.