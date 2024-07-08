Kadir Ezildi müstakbel nişanlısı Gamze Türkmen ile yıllar önce video paylaşmış! İşte yan yana görüntüleri

Temizlik takıntısıyla bilinen ve bir dönem sunduğu ‘En Hamarat Benim’ programıyla adını geniş kitlelere duyuran Kadir Ezildi evleniyor. Nişan hazırlıklarını detaylarıyla paylaşan Ezildi’nin müstakbel nişanlısıyla daha önce bir video paylaştığı ortaya çıktı.

Temizlik sevdası sayesinde büyük bir üne kavuşan Kadir Ezildi, evlilik yolunda ilk adımı atıyor. Gamze Türkmen ile nişanlanmaya hazırlanan Ezildi’nin kız arkadaşı ile görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI

Sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi’nin evleneceği açıklamasının ardından nişanlısı Gamze Türkmen’in kim olduğu merak konusu olmuştu. İkili, bugüne kadar yan yana fotoğraf paylaşmamıştı. Ancak Ezildi’nin takipçileri Türkmen ile yıllar önce yan yana çekilen bir videoyu ortaya çıkardı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İKİ NİŞAN YAPACAKLAR

Öte yandan evlilik hazırlıkları kapsamında paylaşımlarına hız kesmeyen Ezildi, nişan detaylarını paylaşmıştı. Ezildi hem İstanbul’da hem de Erzurum’da iki tören yapacaklarını belirtmişti. İlk törenin Erzurum’da 19 Temmuz’da yapılacağını belirten fenomen ikinci törenin ise Eylül’de İstanbul’da olacağını söyledi.

Gamze Türkmen ve ağabeyi