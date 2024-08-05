Kadir Ezildi soluğu Erzurum'da aldı! Nişanlısının tepkisi olay oldu

TLC'de yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla büyük bir üne kavuşarak sunucu olan Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı. Ünlü sunucu nişanlısı Gamze Türkmen’i özleyince Erzurum’a gitti. Ezildi kendisini gören nişanlısının verdiği tepkiyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"En Hamarat Benim” isimli programda sunucu olan ve temizlik hastalığıyla hafızalara kazınan Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde Gamze Türkmen’le Erzurum’da nişanlandı.

Ezildi, nişan töreninde siyah bir takım elbise giymeyi tercih ederken nişanlısı Gamze Türkmen ise açık kahve tonlarında kabarık bir elbise giymişti.

"ARADA GELİP KENDİMİ HATIRLATMAM GEREKİYOR"

Özel hayatıyla çok konuşulan Ezildi, çiçeği burnunda nişanlısı Gamze Türkmen’i özleyince Erzurum’a gitti. Ezildi aldığı tepki karşısında şoke oldu. O anları Instagram hesabından paylaşan ünlü sunucu şunları söyledi:

"Sabah 5 buçukta uçağa bindim. 7 buçukta indim. Balkonun altına gittim. Aradım dedim ki kalk kapıda bir kargocu varmış dedim, paketini getirmiş dedim. Balkona çıktı uyku sersemi karşısında beni görünce ben el sallıyorum oradan diyor ki 'Ben aşağı gelemem.' O da kendi kendine diyormuş ki bu kargocu bana niye el sallıyor. 15 günde nişanlısını unutmuş arada gelip kendimi hatırlatmam gerekiyor.”