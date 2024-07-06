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Kadir Ezildi’nin gizemli kız arkadaşı ortaya çıkmıştı! Nişan detayları belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadir Ezildi’nin gizemli kız arkadaşı ortaya çıkmıştı! Nişan detayları belli oldu
Kadir Ezildi, Nişan, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temizliğe olan tutkusuyla tanınan Kadir Ezildi, nişan hazırlıklarına başladı. Her detayı tek tek düşünen fenomen sunucunun hem İstanbul’da hem de Erzurum’da nişan töreni yapacağı ortaya çıktı. Ezildi, diğer detayları da sosyal medyadan paylaştı.

TLC’de yayınlanan ‘Temizlik Avcıları’ programıyla geniş kitlelere ulaşan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla bilinen Kadir Ezildi evleniyor.

GAMZE TÜRKMEN İLE NİŞANLANIYOR

Fenomen sunucu müstakbel eşini sır gibi saklıyordu. Ezildi’nin kayınbirader olarak ilan ettiği Fırat Türkmen’in paylaşımı gizemi çözdü. Türkmen, Ezildi ile nişanlanacak olan kardeşi Gamze Türkmen’i paylaştı. Gelin adayını görenler ikiliyi çok yakıştırdı. 

Kadir Ezildi’nin gizemli kız arkadaşı ortaya çıkmıştı! Nişan detayları belli oldu - 1. Resim

Kadir Ezildi - Gamze Türkmen

İSTANBUL VE ERZURUM’DA İKİ TÖREN

Öte yandan evlilik hazırlıkları kapsamında paylaşımlarına hız kesmeyen Ezildi, nişan detaylarını paylaştı. Ezildi hem İstanbul’da hem Erzurum’da iki tören yapacaklarını belirtti. İlk törenin Erzurum’da 19 Temmuz’da yapılacağını belirten fenomen ikinci törenin için Eylül ayında İstanbul’da olacağını söyledi. 

Kadir Ezildi’nin gizemli kız arkadaşı ortaya çıkmıştı! Nişan detayları belli oldu - 2. Resim

İstanbul’daki nişan için salonun fotoğraflarını paylaşan Ezildi, at arabasıyla yukardan inebileceklerini de belirtti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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