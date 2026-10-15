Kadir İnanır'ın 35 milyon TL değerinde olduğu belirtilen 'kurbağa koleksiyonu' yeniden gündem oldu. Yeğeni Levent İnanır, koleksiyonun değerinin nasıl belirlendiğini sorgularken çarpıcı bir iddiada bulundu. İnanır, koleksiyonun dayısının evinde olmadığını ve hastanede olduğu dönemde kaybolduğunu öne sürdü.

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Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır'ın mirasına ilişkin tartışmalar, bu kez yıllar boyunca biriktirdiği kurbağa koleksiyonuyla gündeme geldi. Koleksiyonun değerinin 35 milyon TL olduğu öne sürülürken, yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi programına konuk olan Levent İnanır, hem koleksiyonun değerine ilişkin iddiaları sorguladı hem de eşyaların nerede olduğunun bilinmediğini ileri sürdü.

"35 MİLYON TL OLDUĞUNU NEYE GÖRE BELİRLEDİNİZ?"

Kadir İnanır'ın farklı malzemelerden üretilen kurbağa figürlerini yıllar boyunca biriktirdiğini anlatan Levent İnanır, koleksiyonun 35 milyon TL değerinde olduğu iddiasına tepki gösterdi.

Koleksiyonun değerinin nasıl hesaplandığını sorgulayan İnanır, şu ifadeleri kullandı:

“Kadir Bey'in kurbağa koleksiyonu varmış. Neye göre ölçtün, neyle tarttın? Altın mı, gümüş mü, ayarı ne? İçinde bez var, seramik var, cam var... 35 milyon. Ha, eğer ben kurbağaları yeğenlerine bağışlarsam mesela, 35 milyonluk hibe mi yapmış oluyorsun? Soru işareti.”

Kadir İnanır'ın 35 milyonluk koleksiyonu nerede? Yeğeninden olay iddia

"KURBAĞA KOLEKSİYONU EVDE YOK"

Levent İnanır'ın açıklamalarında öne çıkan bir diğer konu ise Kadir İnanır'ın kurbağa koleksiyonunun nerede olduğu oldu. Koleksiyonun usta oyuncunun evinde bulunmadığını iddia eden Levent İnanır, eşyaların hastanede tedavi gördüğü dönemde kaybolduğunu öne sürdü.

Koleksiyonun nerede olduğuna ilişkin belirsizliğe dikkat çeken İnanır, şöyle konuştu:

“Bu arada kurbağa koleksiyonu da evde yok. Kadir Bey'in evinde yok. Nerede olduğu belli değil. O da götürülmüş. O da yok. Hastanedeyken biz, onlar da kaybolmuş. Ya başka adli vakalar var burada, anlatabildim mi?”

Levent İnanır'ın açıklamaları, Kadir İnanır'ın mirasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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