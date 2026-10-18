Kadir İnanır’ın vasiyeti üzerinden eski eşi Levent İnanır’la karşı karşıya gelen oyuncu Neslihan Acar, yaşanan tartışmalara ilişkin konuştu. Levent İnanır’ın açıklamalarının üslubunu eleştirdiğini belirten Acar, kendisi ve ailesinin tehdit, hakaret ve küfürlere maruz kaldığını söyledi. Acar, Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili sözlerine de açıklık getirdi.

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Türk sinema ve dizi oyuncusu Neslihan Acar, TGRT Haber’deki Yasemin’in Penceresi programına konuk oldu. Programda Kadir İnanır’ın vasiyeti üzerinden yaşanan tartışmalara değinen Neslihan Acar, Levent İnanır’ın açıklamalarından rahatsız olduğunu dile getirdi.

“ÜSLUBUNU BEĞENMEDİM”

Acar, eleştirisinin miras konusundan ziyade kullanılan üslupla ilgili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Üslubu beğenmedim. Çok alelacele ve büyük tepkilerle yapılan açıklamalardı. Kendisi güzel cümleler kurabilen, hitabeti güçlü ve akıllı bir adam. Nasıl bir öfkeyle bu kadar saçma sapan açıklamalar yaptığını anlayamadım.”

Kadir İnanır’ın vasiyet tartışmasında Neslihan Acar’dan sert çıkış! “Üslubunu beğenmedim”

“BAŞKASI DA OLSA AYNI TEPKİYİ GÖSTERİRDİM”

Aynı tepkiyi başka isimlerle ilgili benzer açıklamalar karşısında da göstereceğini söyleyen Acar, “Bu açıklamayı aile üyelerinden başka biri yapsaydı da aynı tepkiyi gösterirdim. Konu Kadir İnanır değil de Tarık Akan olsaydı yine aynı tepkiyi verirdim. Zaman zaman Yılmaz Güney’le ilgili de çıkışlar oluyor, onlara da aynı tepkiyi gösteriyorum” dedi.

“BEN VE AİLEM TEHDİT VE HAKARETLERE MARUZ KALDIK”

Açıklamalarının ardından kendisine yönelik tepkilerin arttığını belirten Acar, ailesinin de bu süreçten etkilendiğini ifade etti.

Acar, “Benim, kızımın ve annemin de aralarında bulunduğu aileme yönelik tehdit, hakaret ve küfürler edildi. Açıklamam bundan ibaret” sözleriyle yaşadıklarına tepki gösterdi.

Sosyal medyada neden şimdi konuştuğu yönündeki eleştirilere de cevap veren Acar, bir oyuncu olarak düşüncelerini dile getirdiğini belirtti. Kendi sosyal medya hesaplarında yalnızca Kadir İnanır hakkında değil, gerekli gördüğü farklı konularda da görüşlerini paylaştığını söyledi.

Kadir İnanır’ın vasiyet tartışmasında Neslihan Acar’dan sert çıkış! “Üslubunu beğenmedim”

“VEFATINDAN 4-5 GÜN ÖNCE KENDİSİNİ ZİYARET ETTİM”

Neslihan Acar, Kadir İnanır’ın sağlık sürecini yakından takip ettiğini anlattı.

Acar, “Kadir İnanır’ı yüz yüze çok yıllar önce gördüm. Zaten ayrılalı 14 yıl oldu. Ancak vefatından 4-5 gün önce, kendi tümör ameliyatımdan önce kendisini ziyaret ettim. Daha sonra kendi sağlık sorunlarım nedeniyle yanına gidemedim” dedi.

Acar, bu süreçte İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri ortak arkadaşları aracılığıyla takip ettiğini ve zaman zaman bilgi aldığını da belirtti.

Kadir İnanır’ın vasiyet tartışmasında Neslihan Acar’dan sert çıkış! “Üslubunu beğenmedim”

“BEN DOKTOR MUYUM, BUNA NASIL KARAR VEREBİLİRİM?”

Acar, İnanır’ın irade sorunu olduğuna ilişkin kesin bir yargıda bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben, Kadir İnanır’ın irade sorunu yoktu gibi bir şey söylemedim. Ben nasıl böyle bir şey söyleyebilirim? Ben doktor muyum? Burada genel bir şey anlattım. Hayata dair duruşundan söz ederken ‘irade’ kelimesini kullandım ve bunun üzerine büyük bir tartışma çıktı.”

İnanır’ın entübe edilene kadar geçen süreçteki durumuna ilişkin kendi gözlemlerini ve edindiği bilgileri aktardığını söyleyen Acar, “Bildiğim, duyduğum, söylenenler ve takip ettiğim süreçte, entübe olana kadar böyle bir sorunu olduğunu düşünmüyordum. Ama ben doktor değilim, buna nasıl karar verebilirim?” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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