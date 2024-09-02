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Haberler > Magazin > Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut’un kızı son durumunu paylaştı! Videodaki görüntüsü dikkat çekti

Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut’un kızı son durumunu paylaştı! Videodaki görüntüsü dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dillere dolanan şarkıları ve kendine has tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ankaralı Turgut’un kansere yakalandığı öğrenilmişti. Tedavisi devam eden Turgut’un son halini kızı paylaşıp şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş, birkaç hafta önce hastaneye kaldırılmıştı. 61 yaşındaki şarkıcının kızı Eylem Boran, babasının hastane odasında çekilen karelerini paylaşarak dua istemişti. 

“KANSER KARACİĞERİNE SIÇRAMIŞ”

Eylem Boran, babasına akciğer kanseri teşhisi konduğunu belirterek “Kanser karaciğere de sıçramış. Pazartesi son tahlil sonuçlarına göre kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisine başlanacak. Herkesten dua istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut’un kızı son durumunu paylaştı! Videodaki görüntüsü dikkat çekti - 1. Resim

ANKARALI TURGUT’TAN GÜZEL HABER: ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞUYOR

Tedavisi devam eden Ankaralı Turgut’un kızından yeni bir paylaşım geldi. Turgut’un son durumuna ilişkin bilgi veren isim, babasının tedavisinin iyiye gittiğini söyledi. 

Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut’un kızı son durumunu paylaştı! Videodaki görüntüsü dikkat çekti - 2. Resim

Ankaralı Turgut’un çekilen bir videosuna yer verdiği paylaşımın altına ise “Babam Ankaralı Turgut önce Allah’ın sonra siz sevenlerin dualarıyla eski sağlığına kavuşuyor. Tüm sevenlerine saygı ve sevgilerini sunuyor. İyi ki varsınız” notunu düştü. 

Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut’un kızı son durumunu paylaştı! Videodaki görüntüsü dikkat çekti - 3. Resim

Öte yandan ünlü şarkıcının videodaki neşeli hali dikkat çekti. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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