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Kayahan’ın kızı Beste Açar 4. kez boşanıyor! Yuvasının yıkılma nedeni ortaya çıktı

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Kayahan’ın kızı Beste Açar 4. kez boşanıyor! Yuvasının yıkılma nedeni ortaya çıktı

Magazin Haberleri

Ünlü sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar boşanma kararı aldı. Açar’ın 4. eşi Evren Bölek ile evliliğini bitirmek için işlemlere başladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın yüzü evlilikten yana bir türlü gülmedi. Açar’ın şimdiki eşi Evren Bölek ile boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

Kayahan’ın kızı Beste Açar 4. kez boşanıyor! Yuvasının yıkılma nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

Müzisyen Beste Açar, eşi Evren Bölek ile Temmuz 2022’de nikah masasına oturdu. 2 yıllık evli çiftten kötü haber geldi. Açar’ın eşi Bölek’in eski eşi Ece Taşkın’a nafaka borcunu ödemediği iddia edildi. 

Kayahan’ın kızı Beste Açar 4. kez boşanıyor! Yuvasının yıkılma nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

Evine haciz gelen ve zor günler geçiren Açar, maddi sıkıntıların üstesinden gelmek için kendi evini bile satmak zorunda kaldı.

EVLERİ AYIRDILAR 

Hürriyet’te yer alan habere göre; borçlarına ve tüm zorluklara rağmen Bölek’in arkasında duran Açar pes etti. Maddi sorunlar çiftin evliliğine büyük darbe vurunca ünlü müzisyen evliliğini bitirme kararı aldı. Öte yandan sürekli tartışmalar yaşayan çift, bu kavgaların ardından 2 ay önce evlerini ayırdı.   

Kayahan’ın kızı Beste Açar 4. kez boşanıyor! Yuvasının yıkılma nedeni ortaya çıktı - 3. Resim

Beste Açar, ilk evliliğini 1996’da şarkıcı Tayfun ile yaptı. İkili bir yıl sonra boşandı. Ardından Onur Berberoğlu ile nikah masasına oturan Açar, bir çocuk sahibi oldu. Bu evliliği bittikten sonra 2011 yılında Engin Havaron dünya evine girdi ve ikinci çocuğunu kucağına aldı. Açar 2022’nin Temmuz ayında ise Evren Bölek ile evlenmişti.

Kayahan’ın kızı Beste Açar 4. kez boşanıyor! Yuvasının yıkılma nedeni ortaya çıktı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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