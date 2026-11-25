Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 15 yıldır kendisinden haber alınamayan Sevda Ayhan'ın kayboluşu gündeme geldi. Ailesinin kızlarına ne olduğunu öğrenmek için başvurduğu programda, genç kadının kaybolmadan önce tehdit edildiği iddiaları dikkat çekti. Dosyada kendisini dişçi olarak tanıtan sahte dişçi Doğan Gözler'e ilişkin çarpıcı ifadeler de yer aldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sakarya'da 7 Aralık 2011 tarihinde sırra kadem basan Sevda Ayhan'ın kayboluşuna ilişkin dosya, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden ele alındı. O dönem 23 yaşında ve bir çocuk annesi olan genç kadının anne ve babası, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesi için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Kayıp Sevda Ayhan dosyasında gizemli isim! Sahte dişçi canlı yayına çıktı

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hark köyünde yaşayan Sevda Ayhan, 2008 yılında ailesinin karşı çıkmasına rağmen kaçarak evlendi. Aradan geçen üç yılın ardından, 7 Aralık 2011'de ortadan kayboldu. O günden bu yana kendisinden herhangi bir haber alınamadı.

Kayıp Sevda Ayhan dosyasında gizemli isim! Sahte dişçi canlı yayına çıktı

SEVDA'NIN KAYBOLDUĞU GÜNE İLİŞKİN DETAY…

Sevda'nın o dönemki eşi Muhittin Ayhan, sabah uyandığında eşinin evde olmadığını, yatak odasının penceresini ise açık bulduğunu öne sürdü. Genç kadının kimliğini, nikah yüzüğünü ve geride bir not da bıraktığı iddia edildi.

Ancak anne Gülten Sertel ile baba İsmail Sertel, kızlarının küçük çocuğunu geride bırakarak kendi isteğiyle evi terk ettiğine inanmadıklarını dile getirdi. Canlı yayında konuşan anne Gülten Sertel, Sevda'nın kaybolmasından birkaç gün önce kendisini aradığını ve ailesinin yanına dönmek istediğini söylediğini anlattı.

Kızlarının evliliği boyunca kötü muameleye maruz kaldığını ileri süren aile, eski damatları Muhittin Ayhan ve kayınvalide Hatice Ayhan'dan şüphelendiklerini belirtti. Yayına telefonla bağlanan Hatice Ayhan ise geliniyle herhangi bir sorun yaşamadıklarını savundu.

Kayıp Sevda Ayhan dosyasında gizemli isim! Sahte dişçi canlı yayına çıktı

SAHTE DİŞÇİ DOĞAN GÖZLER CANLI YAYINDA

Dosyada adı geçen ve Sevda Ayhan ile hakkında çeşitli dedikodular çıktığı öne sürülen Doğan Gözler de canlı yayına katıldı. Sevda'nın eski eşi Muhittin Ayhan'ın stüdyoya geldiği programda Gözler'in kendisini dişçi olarak tanıtması dikkat çekti.

Ancak Gözler'in diş hekimi olmadığı, bir dişçinin yanında yardımcı olarak çalıştığı belirtildi. Müge Anlı'nın, "Doğan Bey, nasıl dişçi oldunuz?" sorusuna Gözler, "Dişçilik benim baba mesleği olur" şeklinde cevap verdi.

Kayıp Sevda Ayhan dosyasında gizemli isim! Sahte dişçi canlı yayına çıktı

SAHTE DİŞÇİNİN EV ZİYARETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Müge Anlı, Saadet Hanım'ın ifadesinde Doğan Gözler hakkında yer alan ayrıntıları da izleyicilerle paylaştı. İfadeye göre Gözler, 15 Mayıs'ta diş yapımına başladı ve 22 Ekim'de işlemleri tamamladı.

Anlı, ifadede bulunan ve Gözler'in bir hafta sonra kalan diş borcunu almak için köye iki koyun almaya geldiğini belirten sözleri de aktardı. Saadet Hanım'ın anlatımında, "Dişimizi söküp takıyordu" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Sevda'nın kayınvalidesi Hatice Ayhan da Gözler'in evlerine yaptığı ziyaretlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hatice Ayhan, kendileri yayladayken Gözler'in eve sık sık gelip gittiğini, hatta bir gece evde kaldığını öne sürerek, "Biz yayladayken dişçi her gün gelmiş gitmiş. Bir gün de yatıya kalmış" dedi.

Kayıp Sevda Ayhan dosyasında gizemli isim! Sahte dişçi canlı yayına çıktı

SEVDA'YI KAÇIRMAKLA MI TEHDİT ETTİ?

Programda Doğan Gözler hakkında ortaya atılan iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Gözler'in Sevda'yı kaçırmak istediği ve ailesine zarar vermekle tehdit ettiği ileri sürüldü. Gözler ise genç kadının kaybolmasından önce eşi Muhittin Ayhan'dan tehdit içerikli mesajlar aldığını iddia etti.

Sevda ile telefon görüşmeleri yaptığını kabul eden Gözler, genç kadının ortadan kaybolmasının ardından nerede olduğunu veya başına ne geldiğini bilmediğini savundu.

Kayıp Sevda Ayhan dosyasında gizemli isim! Sahte dişçi canlı yayına çıktı

HAYATTA OLDUĞU VE BİR OĞLUNUN BULUNDUĞU İDDİASI

Canlı yayında Sevda Ayhan'ın hayatta olabileceğine ilişkin iddialar da gündeme taşındı. Muhittin Ayhan, bir akrabalarından Sevda'nın yaşadığı ve bir oğlunun bulunduğu yönünde bilgi edindiğini öne sürdü. Ancak yayına telefonla bağlanan söz konusu akraba, böyle bir açıklama yapmadığını belirterek iddiayı kabul etmedi.

Programda dile getirilen iddialara ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmazken, Sevda Ayhan'ın akıbetine yönelik belirsizlik devam ediyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala