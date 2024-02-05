Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kim Milyoner Olmak İster’de merak uyandıran ‘Osmanlı’ sorusu: Jokeri kalmayınca çekildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kim Milyoner Olmak İster, Yarışma, Atv, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı Berk Can İşbilen, 200 bin TL değerindeki ‘Osmanlı’ sorusunda jokeri kalmayınca çekilme kararı aldı.

    ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya katılan 23 yaşındaki Berk Can İşbilen, başarılı bir performans sergiledi. 

    Hukuk fakültesinden onur öğrencisi olarak mezun olan Berk Can İşbilen, dokuzuncu soruya kadar geldi. Dokuzuncu soruda kendisine “Padişahken yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı padişahı olan Abdülaziz'in, yanında henüz şehzade olan V. Murad ve II. Abdülhamidr'le birlikte ziyaret ettiği şehirler arasında hangisi yoktur?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında ise 'A- Brüksel', 'B- Napoli', 'C- Roma' ve 'D- Londra' yer aldı.

    Kim Milyoner Olmak İster’de merak uyandıran ‘Osmanlı’ sorusu: Jokeri kalmayınca çekildi

    ÇEKİLMEK İSTEDİ

    Soruda zorlanan İşbilen, ne cevap vereceğini bilemedi. Joker hakkı kalmadığı için yarışmadan çekilme kararını “Bilgim olmadığı bir soru. Fikir yürütebileceğimi de düşünmüyorum. O yüzden çekilmek istiyorum” sözleriyle açıkladı. Daha sonra ise Kenan İmirzalıoğlu tarafından doğru cevap ‘C-Roma’ olarak belirtildi. 

    “DÜŞÜNEREK BULAMAZDIM”

    Doğru cevap açıklandıktan sonra ise “Devam etseydim Brüksel derdim. İyi ki dememişim. Düşünerek bulabileceğim bir şey değildi” dedi.
    Başarılı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’den 100 bin TL alarak ayrıldı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kim Milyoner Olmak İsterYarışmaAtv
    Haberler > Magazin > Kim Milyoner Olmak İster’de merak uyandıran ‘Osmanlı’ sorusu: Jokeri kalmayınca çekildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    2024 Grammy Ödülleri’nde üç ödül alan rapçi Killer Mike tutuklandı - MagazinGrammy’de şaşırtan anlar! 3 ödül aldı, sonra tutuklandıÇukur dizisi ekranlara geri dönüyor! Efsane kadro yeniden bir arada - MagazinÇukur dizisi ekranlara geri dönüyor! Efsane kadro yeniden bir aradaLüks aracıyla gündem olmuştu! Hasan Can Kaya'yı sinirlendiren soru - MagazinHasan Can Kaya'yı sinirlendiren soruArka Sokaklar dizisine sürpriz transfer! Yıldız oyuncu geri döndü, işte izleyiciyi şaşkına çeviren sahne - MagazinArka Sokaklar dizisine sürpriz transfer! Yıldız oyuncu geri döndü, işte izleyiciyi şaşkına çeviren sahne‘Yandaki Oda’ dizisi için geri sayım başladı: Kadroda yok yok - Magazin‘Yandaki Oda’ dizisi için geri sayım başladı: Kadroda yok yokKurtlar Vadisi’nin çekimlerinin yapıldığı tarihi kıraathane cayır cayır yandı - MagazinKurtlar Vadisi'nin çekildiği mekan cayır cayır yandıPeaky Blinders oyuncusu Paul Anderson uyuşturucuyla yakalanmıştı! Avukatının savunması hayli ilginç - MagazinPeaky Blinders oyuncusu Paul Anderson uyuşturucuyla yakalanmıştı! Avukatının savunması hayli ilginçBakan Göktaş'tan Gazileri hedef alan Güldür Güldür ekibine sert tepki - MagazinBakan Göktaş’tan Güldür Güldür ekibine sert tepkiKıvanç Tatlıtuğ ağabeyini paylaştı, görenler ‘İki kardeş bu kadar mı benzemez’ diyor - MagazinKıvanç Tatlıtuğ ağabeyini paylaştı, görenler ‘İki kardeş bu kadar mı benzemez’ diyorGüldür Güldür ekibi skandal gazi skeci sonrası özür diledi - MagazinSkandal gazi skeci sonrası geri adım attılar
    Sonraki Haber Yükleniyor...