Kim Milyoner Olmak İster’de merak uyandıran ‘Osmanlı’ sorusu: Jokeri kalmayınca çekildi

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı Berk Can İşbilen, 200 bin TL değerindeki ‘Osmanlı’ sorusunda jokeri kalmayınca çekilme kararı aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya katılan 23 yaşındaki Berk Can İşbilen, başarılı bir performans sergiledi.

Hukuk fakültesinden onur öğrencisi olarak mezun olan Berk Can İşbilen, dokuzuncu soruya kadar geldi. Dokuzuncu soruda kendisine “Padişahken yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı padişahı olan Abdülaziz'in, yanında henüz şehzade olan V. Murad ve II. Abdülhamidr'le birlikte ziyaret ettiği şehirler arasında hangisi yoktur?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında ise 'A- Brüksel', 'B- Napoli', 'C- Roma' ve 'D- Londra' yer aldı.

ÇEKİLMEK İSTEDİ

Soruda zorlanan İşbilen, ne cevap vereceğini bilemedi. Joker hakkı kalmadığı için yarışmadan çekilme kararını “Bilgim olmadığı bir soru. Fikir yürütebileceğimi de düşünmüyorum. O yüzden çekilmek istiyorum” sözleriyle açıkladı. Daha sonra ise Kenan İmirzalıoğlu tarafından doğru cevap ‘C-Roma’ olarak belirtildi.

“DÜŞÜNEREK BULAMAZDIM”

Doğru cevap açıklandıktan sonra ise “Devam etseydim Brüksel derdim. İyi ki dememişim. Düşünerek bulabileceğim bir şey değildi” dedi.

Başarılı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’den 100 bin TL alarak ayrıldı.