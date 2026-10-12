Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Magazin

"Kim Milyoner Olmak İster"de sunucu değişikliği! İşte Oktay Kaynarca'nın yerine gelen isim ve büyük ödül

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yeni sezon öncesi büyük değişiklikler yapıldı. Sunucu Oktay Kaynarca'nın yerine Cem Öğretir getirilirken, büyük ödül ise 10 milyon liraya yükseltildi.

Kaydet
|

Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezona hem sunucu hem ödül değişikliğiyle başlıyor. Oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda, önemli yenilikler yapıldı.

KAYNARCA'NIN YERİNE CEM ÖĞRETİR

Yeni sezonda "Hamal" dizisiyle setlere dönen oyuncu Oktay Kaynarca, yarışmadaki sunuculuk görevini Cem Öğretir'e bıraktı.

Kim Milyoner Olmak İster de sunucu değişikliği! İşte Oktay Kaynarcanın yerine gelen isim ve büyük ödül
Başlık ResmiKim Milyoner Olmak İster de sunucu değişikliği! İşte Oktay Kaynarcanın yerine gelen isim ve büyük ödül

BÜYÜK ÖDÜL ARTIK 10 MİLYON

Yarışmanın en büyük ödülü ise yeni sezonda 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltildi. Bu şekilde ödül, Türkiye televizyonlarında verilecek "en büyük para ödülü" unvanına sahip oldu.

Kim Milyoner Olmak İster de sunucu değişikliği! İşte Oktay Kaynarcanın yerine gelen isim ve büyük ödül
Başlık ResmiKim Milyoner Olmak İster de sunucu değişikliği! İşte Oktay Kaynarcanın yerine gelen isim ve büyük ödül

FORMATTA YENİ DEĞİŞİKLİKLER

Ancak yarışmacıların büyük ödüle ulaşmak için cevaplaması gereken soru sayısı 13’ten 15’e çıkarıldı.

Diğer yandan daha önce 7. soruda 50.000 TL olan baraj noktası, bu sezon 5. soruya çekilerek 20.000 TL olarak belirlendi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.