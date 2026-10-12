"Kim Milyoner Olmak İster"de sunucu değişikliği! İşte Oktay Kaynarca'nın yerine gelen isim ve büyük ödül
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yeni sezon öncesi büyük değişiklikler yapıldı. Sunucu Oktay Kaynarca'nın yerine Cem Öğretir getirilirken, büyük ödül ise 10 milyon liraya yükseltildi.
Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezona hem sunucu hem ödül değişikliğiyle başlıyor. Oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda, önemli yenilikler yapıldı.
KAYNARCA'NIN YERİNE CEM ÖĞRETİR
Yeni sezonda "Hamal" dizisiyle setlere dönen oyuncu Oktay Kaynarca, yarışmadaki sunuculuk görevini Cem Öğretir'e bıraktı.
BÜYÜK ÖDÜL ARTIK 10 MİLYON
Yarışmanın en büyük ödülü ise yeni sezonda 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltildi. Bu şekilde ödül, Türkiye televizyonlarında verilecek "en büyük para ödülü" unvanına sahip oldu.
FORMATTA YENİ DEĞİŞİKLİKLER
Ancak yarışmacıların büyük ödüle ulaşmak için cevaplaması gereken soru sayısı 13’ten 15’e çıkarıldı.
Diğer yandan daha önce 7. soruda 50.000 TL olan baraj noktası, bu sezon 5. soruya çekilerek 20.000 TL olarak belirlendi.