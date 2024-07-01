Kim Milyoner Olmak İster’deki gündeme oturan soru KPSS öğrencilerini isyan ettirdi

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de katılan bir yarışmacıya yöneltilen soru, sosyal medyada çok konuşuldu. Soruyu gören bir kişi ise bunun KPSS düzeyince olduğunu belirterek isyan etti, “Bu sorunun değeri nasıl 300 bin TL olabilir?” diye sitemde bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’in dün akşamki bölümündeki bir soru en çok konuşulanlar arasına girdi.

Ekranların sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Programa 43 yaşındaki Murat Kama katıldı. Kama’ya 300 bin TL değerindeki 10. soruda “Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir” diye soruldu. Cevaplar arasında A: II. Mahmud, B: Abdülmecid, C: Abdülaziz, D: II. Abdülhamit şıkları yer aldı.

“DEĞERİ NASIL 300 BİN TL OLABİLİR?”

Soruyu gören ve aylardır KPSS’ye hazırlanan bir öğrenci “Bu sorunun değeri nasıl 300 bin TL olabilir?” diye isyan etti. Paylaşımının devamında ise tarih bilgisi gerektiren bu sorunun KPSS düzeyinde olduğunu belirterek “Bizim sınavda muhatap olduğumuz konular programda kaç bin liralık sorulara denk geliyor ama biz hala yetersiz görülüp mülakata alınıyoruz” ifadeleriyle içini döktü.

YORUM ÜSTÜNE YORUM GELDİ

Kullanıcıya sosyal medyadan pek çok kişi de destek verdi. Oaylaşımın altına şu mesajlar geldi:

- Şu soruyu bilene 300 bin veriyorsa bana milyonlar vermesi lazım tarih alan derslerimden sonra…

- 8 sene oldu hala hatırlıyorum.

- Şaka mı…

- İşin daha da kötü yanı, bu soru bizim için çerez sınıfında…