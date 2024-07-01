Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kim Milyoner Olmak İster’deki gündeme oturan soru KPSS öğrencilerini isyan ettirdi

Kim Milyoner Olmak İster’deki gündeme oturan soru KPSS öğrencilerini isyan ettirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster’deki gündeme oturan soru KPSS öğrencilerini isyan ettirdi
Kim Milyoner Olmak İster, Kpss, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de katılan bir yarışmacıya yöneltilen soru, sosyal medyada çok konuşuldu. Soruyu gören bir kişi ise bunun KPSS düzeyince olduğunu belirterek isyan etti, “Bu sorunun değeri nasıl 300 bin TL olabilir?” diye sitemde bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’in dün akşamki bölümündeki bir soru en çok konuşulanlar arasına girdi. 

Ekranların sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Programa 43 yaşındaki Murat Kama katıldı. Kama’ya 300 bin TL değerindeki 10. soruda “Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir” diye soruldu. Cevaplar arasında A: II. Mahmud, B: Abdülmecid, C: Abdülaziz, D: II. Abdülhamit şıkları yer aldı. 

Kim Milyoner Olmak İster’deki gündeme oturan soru KPSS öğrencilerini isyan ettirdi - 1. Resim

“DEĞERİ NASIL 300 BİN TL OLABİLİR?”

Soruyu gören ve aylardır KPSS’ye hazırlanan bir öğrenci “Bu sorunun değeri nasıl 300 bin TL olabilir?” diye isyan etti. Paylaşımının devamında ise tarih bilgisi gerektiren bu sorunun KPSS düzeyinde olduğunu belirterek “Bizim sınavda muhatap olduğumuz konular programda kaç bin liralık sorulara denk geliyor ama biz hala yetersiz görülüp mülakata alınıyoruz” ifadeleriyle içini döktü. 

YORUM ÜSTÜNE YORUM GELDİ

Kullanıcıya sosyal medyadan pek çok kişi de destek verdi. Oaylaşımın altına şu mesajlar geldi:

- Şu soruyu bilene 300 bin veriyorsa bana milyonlar vermesi lazım tarih alan derslerimden sonra…

- 8 sene oldu hala hatırlıyorum.

- Şaka mı…

- İşin daha da kötü yanı, bu soru bizim için çerez sınıfında…

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul Hadımköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Bodrum’da sınıf farkı daha az” sözleriyle tepki çeken Şevval Sam’dan açıklama geldi - Magazin“Bodrum'da sınıf farkı az” sözüyle tepki çekmişti10 gün önce boşanan Rüştü Onur Atilla gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı! Eleştirilere cevabı gecikmedi - Magazin10 gün önce boşanan Rüştü Onur Atilla gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı! Eleştirilere cevabı gecikmediArka Sokaklar’dan ayrılan Orhan Oğuz sessizliğini bozdu: Diziyi ben bırakmadım - MagazinArka Sokaklar’dan ayrılan Orhan Oğuz sessizliğini bozdu: Diziyi ben bırakmadımAslı Hünel 'Gelin Evi' programından ayrıldı, nedeni de belli oldu - MagazinProgramı aniden bıraktı, nedeni de belli oldu4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı toprağa vermişti! Nermin Bezmen yoğun bakımdaki oğlu için dua istedi - Magazin4 ay önce eşini kaybetmişti! Oğlu da yoğun bakımdaÜnlü türkücü İzzet Yıldızhan feci bir kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan Yıldızhan'ın son durumu belli oldu - MagazinÜnlü türkücü İzzet Yıldızhan kaza geçirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...