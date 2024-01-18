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    Kimse bilmiyordu… Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu hakkında şaşırtan gerçek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Star TV’de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde ‘İfakat’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gülçin Santırcıoğlu hakkında kimsenin bilmediği bir gerçek ortaya çıktı.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Gözde Kansu gibi oyuncuların yer aldığı Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 

    Kimse bilmiyordu… Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu hakkında şaşırtan gerçek

    Dizide fettan yenge İfakat’ı üstlenen Gülçin Santırcıoğlu, oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiriyor. 

    Santırcıoğlu, daha önce ‘Elvada Rumeli’ , ‘Sensiz Yaşayamam’ , ‘Oyunbozan’ , ‘Kara Ekmek’ , ‘Böyle Bitmesin’ , ‘Osmanlı Tokatı’ gibi birçok yapımda rol aldı. Ancak son dizisi Yalı Çapkını’nda yıldızı iyice parladı. Üstlendiği karakteriyle izleyiciyi çileden çıkaran oyuncu, dizide en çok konuşulan isimler arasında. 

    Kimse bilmiyordu… Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu hakkında şaşırtan gerçek

    YABANCI DAMAT’TAKİ SES ONA AİT

    Yalı Çapkını’nda neredeyse her entrikada adı geçen İfakat yani Gülçin Santırcıoğlu hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Başarılı ismin zamanında sesiyle de kulakların pasını sildiği öğrenildi. Meğer ünlü oyuncu yayınlandığı döneme damga vuran Yabancı Damat’ta Gökhan Kırdar’ın ‘Üstüme Basıp Geçme’ şarkısını Yunanca söyleyen kişiymiş. 

    Kimse bilmiyordu… Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu hakkında şaşırtan gerçek

    Öte yandan oyunculuğuyla alkış alan isim, özel hayatıyla da merak ediliyor. Gülçin Santırcıoğlu, İbrahim Utku Başyazıcı ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin senarist arkadaşları tarafından tanıştırıldıkları biliniyor. Başyazıcı, makine mühendisi ve aynı zamanda da yazar.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yalı ÇapkınıDiziYabancı DamatOyuncu
    Haberler > Magazin > Kimse bilmiyordu… Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu hakkında şaşırtan gerçek
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