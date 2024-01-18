Kimse bilmiyordu… Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu hakkında şaşırtan gerçek

18 Ocak 2024 16:43 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 16:47

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Gözde Kansu gibi oyuncuların yer aldığı Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dizide fettan yenge İfakat’ı üstlenen Gülçin Santırcıoğlu, oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiriyor.

Santırcıoğlu, daha önce ‘Elvada Rumeli’ , ‘Sensiz Yaşayamam’ , ‘Oyunbozan’ , ‘Kara Ekmek’ , ‘Böyle Bitmesin’ , ‘Osmanlı Tokatı’ gibi birçok yapımda rol aldı. Ancak son dizisi Yalı Çapkını’nda yıldızı iyice parladı. Üstlendiği karakteriyle izleyiciyi çileden çıkaran oyuncu, dizide en çok konuşulan isimler arasında.

YABANCI DAMAT’TAKİ SES ONA AİT

Yalı Çapkını’nda neredeyse her entrikada adı geçen İfakat yani Gülçin Santırcıoğlu hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Başarılı ismin zamanında sesiyle de kulakların pasını sildiği öğrenildi. Meğer ünlü oyuncu yayınlandığı döneme damga vuran Yabancı Damat’ta Gökhan Kırdar’ın ‘Üstüme Basıp Geçme’ şarkısını Yunanca söyleyen kişiymiş.

Öte yandan oyunculuğuyla alkış alan isim, özel hayatıyla da merak ediliyor. Gülçin Santırcıoğlu, İbrahim Utku Başyazıcı ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin senarist arkadaşları tarafından tanıştırıldıkları biliniyor. Başyazıcı, makine mühendisi ve aynı zamanda da yazar.