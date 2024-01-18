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    Çağatay Ulusoy’dan galaya damga vuran imaj… Saçı sakalı birbirine karışmış halini unutun

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Netflix’te yayınlanacak yeni filmi Kübra’nın galasına katıldı. Sık sık aldığı kilolarla gündeme gelen ve hakkında kısa süre önce ‘Saçı sakalı birbirine karışmış’ yorumları yapılan oyuncu, galadaki imajıyla hayranlarından tam not aldı.

    Çağatay Ulusoy’dan galaya damga vuran imaj… Saçı sakalı birbirine karışmış halini unutun
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bugün seyirciyle buluşan ve başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı yeni dizi Kübra’nın galası önceki akşam gerçekleşti. Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin katıldığı gecede yapımın başrolü Çağatay Ulusoy, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

    Çağatay Ulusoy’dan galaya damga vuran imaj… Saçı sakalı birbirine karışmış halini unutun

    Filmin yanı sıra, Gaddar isimli diziyle de ekranlara dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy, bir süre önce aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Saçı ve sakalını da uzatan ünlü oyuncu hayranlarını ikiye bölmüştü. 

    KÖTÜ YORUMLARA İNAT...

    Bazı takipçileri Ulusoy’un bu halini beğenirken bazıları ise uzun saçlı halini Ulusoy’a yakıştıramamıştı. Son dönemde setten sete koşan ve eş zamanlı olarak bambaşka projelerde yer alan oyuncu için sosyal medyada ‘Çöktü’ , ‘Yaşlandı’ gibi yorumlar yapılmıştı. 

    Çağatay Ulusoy’dan galaya damga vuran imaj… Saçı sakalı birbirine karışmış halini unutun

    İŞTE YENİ ÇAĞATAY

    Görüntüsüyle eleştirilen Ulusoy, Kübra dizisinin galasında bambaşka biri olarak objektif karşısına çıktı. Şıklık yarışışının yaşandığı gecede oyuncu siyahlar içinde boy gösterdi. Fazlalıklarından kurtulan ve fit haliyle dikkat çeken Ulusoy’a dönen bir daha baktı. Sosyal medyada yayılan gala görüntülerinin ardından yorumlar peş peşe geldi. Takipçileri başarılı isme tam not verdi. 

    Çağatay Ulusoy’dan galaya damga vuran imaj… Saçı sakalı birbirine karışmış halini unutun

    KÜBRA DİZİSİNİN KONUSU

    Kübra, kendi halinde genç ve mütevazi Gökhan’ın, telefonuna birtakım gizemli mesajların gelmesi sonucu hayatının değişmesini ve kendini beklemediği olayların içinde bulmasını konu alıyor. 

    Gökhan, İstanbul’un arka mahallelerinin birinde yaşayan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışan sıradan bir gençtir. Bu sıradan hayatı; üyesi olduğu sanal bir uygulamada, Kübra isimli hesaptan gelen bir mesajla değişmeye başlar: “Sen farklısın!”. Gökhan başta önemsemediği bu mesajın ne anlama geldiğini de, kendisine attığı mesajlarla ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar veren Kübra’nın kim olduğunu da zamanla anlar. Gökhan’ın bu gerçeği kabullenmesi onu zorlu bir yolculuğa çıkarmış olur. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır. Ve Gökhan kendini “karanlık ve aydınlığın savaşı” olarak gördüğü bir savaşın tarafı olarak bulacaktır.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Çağatay UlusoyİmajOyuncu
    Haberler > Magazin > Çağatay Ulusoy’dan galaya damga vuran imaj… Saçı sakalı birbirine karışmış halini unutun
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