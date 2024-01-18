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    Ajda Pekkan’ın hayatı beyazperdede! Başrol için ünlü oyuncu Amerika’dan dönüyor

    Kaynak: Sabah / Düzenleyen:

    Süperstar lakaplı başarılı sanatçı Ajda Pekkan’ın hayatını anlatan bir film çekilecek. Pop müzik tarihine damga vuran şarkıcıyı kimin oynayacağı merak ediliyordu. Ünlü ismi canlandıracak kişi belli oldu. Kulislerde Serenay Sarıkaya konuşulurken, teklif bambaşka bir isme götürüldü.

    Ajda Pekkan’ın hayatı beyazperdede! Başrol için ünlü oyuncu Amerika’dan dönüyor
    Magazin Haberleri  / Sabah

    Performansı, sahne kıyafetleri ve yaşına rağmen bitmeyen enerjisiyle adından sürekli söz ettiren 77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Filmde başrolü oynayacak isim belli oldu. 

    Ajda Pekkan’ın hayatı beyazperdede! Başrol için ünlü oyuncu Amerika’dan dönüyor

    “BEĞENDİĞİMLE EL SIKIŞACAĞIM”

    Müslüm Gürses, Cem Karaca, Bergen gibi ünlü isimlerden sonra şarkıcı Ajda Pekkan’ın hayatının yansıtılacağı film için çalışmalara başlandı. Pekkan, sıcak baktığı proje için daha önce “En çok beğendiğim senaryo ve beni oynayacak oyuncuyu öneren yapımcıyla el sıkışacağım” şeklinde konuşmuştu. 

    Başrol adayı olarak ise Serenay Sarıkaya’nın adı geçiyordu. Ancak söz konusu yapım için bambaşka bir isim ortaya atıldı.

    Ajda Pekkan’ın hayatı beyazperdede! Başrol için ünlü oyuncu Amerika’dan dönüyor

    BAŞROL AYÇA VARLIER’E EMANET

    Sabah’ta yer alan habere göre, başrol için rota Ayça Varlıer’e çevrildi. Saçları sarı iken Pekkan'ın gençliğine benzetilen oyuncunun sahne repertuvarında da ağırlıklı olarak süperstar’ın şarkıları söylemesi ve dans etmesi öne çıkmasını sağladı. 

    Öte yandan Varlıer’in bu rolü oynamak için 2 yıldır yaşadığı Amerika’dan şubat ayında Türkiye’ye döneceği öne sürüldü.

    Ajda Pekkan’ın hayatı beyazperdede! Başrol için ünlü oyuncu Amerika’dan dönüyor

    Amerika’da Hartt Scoll of Müsic’te müzikal sinema üzerine eğitim alan Ayça Varlıer, 2010’da Leyla’nın Evi müzikalindeki performansıyla Afife Tiyatro Ödülü, Sadri Alışık Ödülü ve Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülü'ne layık görüldü. Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu, Geniş Aile, Hayat Şarkısı gibi birçok yapımda rol alan isim, son olarak 2021 yılında Menajerimi Ara adlı dizide rol aldı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Sabah
    Ajda PekkanFilmAyça VarlıerOyuncu
    Haberler > Magazin > Ajda Pekkan’ın hayatı beyazperdede! Başrol için ünlü oyuncu Amerika’dan dönüyor
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