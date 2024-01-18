Hayranları şaşkın, Hande Erçel mesleğini sildi

18 Ocak 2024 11:06 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 11:08

Son olarak Burak Deniz ile ‘Bambaşka Biri’ adlı dizide rol alan Hande Erçel, hakkındaki iddialarla gündeme geldi. Erçel’in oyunculuktan uzaklaşıp kariyerine bambaşka bir yön vereceği de konuşulanlar arasında.

OYUNCULUĞU BIRAKIYOR MU?

İddiaya göre Hande Erçel, hayranlarını da şoke eden bir karar aldı. Erçel, sosyal medya platformu Instagram’daki bio kısmında ‘oyuncu’ ifadesini sildi. Ünlü ismin ayrıca rol aldığı yapımlardan ve setten fotoğraflarını da hesabından kaldırdığı öne sürüldü. Erçel’in bu hamlesi ‘Oyunculuğu mu bırakıyor’ , ‘Mesleğini sildi’ gibi yorumlara neden oldu.

Öte yandan şimdilerde Hakan Sabancı ile birliktelik yaşayan Erçel'in sanat atölyesi açmak için harekete geçtiği söyleniyor.

“BENİ BİRAZ SALIN”

Oyunculuğu ile zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Hande Erçel, yapılan yorumlara isyan etmişti. Aramızda Kalmasın programına konuşan Erçel bu durumdan çok yorulduğunu belirterek şöyle konuşmuştu:

“Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın.”

DİZİSİ FİNAL YAPTI

Oyuncu Hande Erçel’in Eylül ayında yayın hayatına başlayan ve Burak Deniz ile başrollerini paylaştığı ‘Bambaşka Biri’ adlı dizisi 13 Ocak Cumartesi akşamı ekranlara veda etti. Finalin nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak yapımın beklenen reytingleri yakalayamadığı sebebiyle sonlandığı düşünüldü. Fox TV’deki dizi, 16 bölüm sürmüştü.