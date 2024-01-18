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    • - Güncelleme Tarihi:

    Bebek müjdesi! Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oluyor

    Kaynak: Habertürk / Düzenleyen:

    Son olarak Camdaki Kız adlı dizide rol alan ve yapımın final yapmasının ardından ekranlara ara vereceğini açıklayan Burcu Biricik anne oluyor. Ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

    Bebek müjdesi! Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oluyor
    Magazin Haberleri  / Habertürk

    ‘Hayat Şarkısı’ , ‘Kuzgun’ , ‘Şeref Meselesi’ , ‘Fatma’ gibi birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu Burcu Biricik’ten müjdeli haber geldi. Biricik’in 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. 

    Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. Çiftin İstanbul’da gerçekleşen kır düğününe aileleri ve yakın dostları katıldı. 

    Bebek müjdesi! Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oluyor

    KIZ BEBEK GELİYOR

    7 senedir evli olan ikilinin bebek beklediği öğrenildi. Burcu Biricik ile Emre Yetkin ilk çocuklarını kucaklarına almak için çok heyecanlı.  Habertürk'ten Çetin Kan'ın özel haberine göre; Biricik'in 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

    Bebek müjdesi! Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oluyor

    İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Kız çocukları olacak olan Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in bebeklerine ne isim vereceklerini henüz belirlemedi.

    “HAYATIMI YAVAŞLATTIĞIM DÖNEMDEYİM”

    Öte yandan Türkiye'nin başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilen Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisi final yaptıktan sonra dinlenmek istediğini açıklamıştı. Yorgunluk atmak isteyen Biricik, verdiği bir röportajda “Hayatımı yavaşlattığım dönemdeyim. Dinleniyorum ve senaryo okuyorum. Arkadaşlarımı ziyaret ediyorum, bu şekilde oyunlarına gidiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Habertürk
    Burcu BiricikAnneBebekOyuncu
    Haberler > Magazin > Bebek müjdesi! Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oluyor
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