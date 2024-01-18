Bebek müjdesi! Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oluyor

18 Ocak 2024 11:34 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 11:38

‘Hayat Şarkısı’ , ‘Kuzgun’ , ‘Şeref Meselesi’ , ‘Fatma’ gibi birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu Burcu Biricik’ten müjdeli haber geldi. Biricik’in 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. Çiftin İstanbul’da gerçekleşen kır düğününe aileleri ve yakın dostları katıldı.

KIZ BEBEK GELİYOR

7 senedir evli olan ikilinin bebek beklediği öğrenildi. Burcu Biricik ile Emre Yetkin ilk çocuklarını kucaklarına almak için çok heyecanlı. Habertürk'ten Çetin Kan'ın özel haberine göre; Biricik'in 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Kız çocukları olacak olan Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in bebeklerine ne isim vereceklerini henüz belirlemedi.

“HAYATIMI YAVAŞLATTIĞIM DÖNEMDEYİM”

Öte yandan Türkiye'nin başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilen Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisi final yaptıktan sonra dinlenmek istediğini açıklamıştı. Yorgunluk atmak isteyen Biricik, verdiği bir röportajda “Hayatımı yavaşlattığım dönemdeyim. Dinleniyorum ve senaryo okuyorum. Arkadaşlarımı ziyaret ediyorum, bu şekilde oyunlarına gidiyorum” ifadelerini kullanmıştı.