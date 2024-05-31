Kirli Sepeti’nde üst üste ayrılık! İki oyuncu birden ekiple vedalaşıyor

Ebru Şahin ile Murat Yıldırım aynı dizide! Kanalı belli oldu

Ebru Şahin ile Murat Yıldırım aynı dizide! Kanalı belli oldu

Now TV’de yayınlanan Kirli Sepeti’nde adeta deprem yaşanıyor. Sevilen yapımda Halil İbrahim Ceyhan’ın ayrılığının ardından 2 iki oyuncunun daha diziye veda edeceği öğrenildi.

Başrollerinde Cansu Tosun, Ceren Moray, Ayça Bingöl, Serhat Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezon hikayesinin değişeceği öğrenildi. Yeni bölümlerde sitedeki bazı zengin ailelere veda ediliyor.

HALİL İBRAHİM CEYHAN AYRILMIŞTI

Son olarak ilgiyle takip edilen Kirli Sepeti’nden Halil İbrahim Ceyhan ayrılmıştı. Ceyhan ayrılığı sosyal medyadan “Başta bana güvenerek Murat rolünü teslim eden yapımcımız Fatih Aksoy olmak üzere, yönetmenlerim, set ekibinde yer alan tüm arkadaşlarıma ve birbirinden değerli oyuncu dostlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir sene geçirdik şimdi yeni heyecanlara yol alma vakti… Hoşça kal Kirli Sepeti” sözleriyle duyurdu.

SERHAT KILIÇ VE GÖZDE SEDA ALTINER DE VEDA EDİYOR

Ayrılıklara yeni isimler eklendi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dizinin Feyyaz’ı Serhat Kılıç ile Nergis’i Gözde Seda Altuner ekibe veda etti. Kirli Sepeti ekibinde önümüzdeki günlerde yeni ayrılıkların da yaşanacağı öğrenildi.