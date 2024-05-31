Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kirli Sepeti’nde üst üste ayrılık! İki oyuncu birden ekiple vedalaşıyor

Kirli Sepeti’nde üst üste ayrılık! İki oyuncu birden ekiple vedalaşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kirli Sepeti’nde üst üste ayrılık! İki oyuncu birden ekiple vedalaşıyor
Kirli Sepeti, Dizi Haberleri, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Now TV’de yayınlanan Kirli Sepeti’nde adeta deprem yaşanıyor. Sevilen yapımda Halil İbrahim Ceyhan’ın ayrılığının ardından 2 iki oyuncunun daha diziye veda edeceği öğrenildi.

Başrollerinde Cansu Tosun, Ceren Moray, Ayça Bingöl, Serhat Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezon hikayesinin değişeceği öğrenildi. Yeni bölümlerde sitedeki bazı zengin ailelere veda ediliyor.

Kirli Sepeti’nde üst üste ayrılık! İki oyuncu birden ekiple vedalaşıyor - 1. Resim

HALİL İBRAHİM CEYHAN AYRILMIŞTI

Son olarak ilgiyle takip edilen Kirli Sepeti’nden Halil İbrahim Ceyhan ayrılmıştı. Ceyhan ayrılığı sosyal medyadan “Başta bana güvenerek Murat rolünü teslim eden yapımcımız Fatih Aksoy olmak üzere, yönetmenlerim, set ekibinde yer alan tüm arkadaşlarıma ve birbirinden değerli oyuncu dostlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir sene geçirdik şimdi yeni heyecanlara yol alma vakti… Hoşça kal Kirli Sepeti” sözleriyle duyurdu.

Kirli Sepeti’nde üst üste ayrılık! İki oyuncu birden ekiple vedalaşıyor - 2. Resim

SERHAT KILIÇ VE GÖZDE SEDA ALTINER DE VEDA EDİYOR

Ayrılıklara yeni isimler eklendi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dizinin Feyyaz’ı Serhat Kılıç ile Nergis’i Gözde Seda Altuner ekibe veda etti. Kirli Sepeti ekibinde önümüzdeki günlerde yeni ayrılıkların da yaşanacağı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adanalılar bu adamı konuşuyor! ‘Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün’
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Defne Samyeli’den tepki çeken Filistin yorumu! Sözleri gündem oldu - MagazinTepki çeken Filistin yorumu! Sözleri gündem olduİbrahim Tatlıses, İsrailli hayranlarına seslendi! Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi - Magazinİsrailli hayranlarına seslendi! Netanyahu'ya sert sözler...Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanıyordu! Ender Saraç'ın oğlu mahkemede geri adım attı - MagazinEnder Saraç'ın oğlu mahkemede her şeyi anlattıOyuncu Gülşah Çomoğlu’na veda! Cenazede yakınları ayakta durmakta güçlük çekti - MagazinGülşah Çomoğlu’na veda! Cenazede gözyaşları sel olduSinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu vefat etti - MagazinAhmet Uğurlu hayatını kaybettiTuba Ünsal hastaneye kaldırıldı! ‘Hayatımın en zor gecesiydi’ - MagazinHastaneye kaldırıldı! ‘Hayatımın en zor gecesiydi’
Sonraki Haber Yükleniyor...