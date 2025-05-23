Kıvanç Tatlıtuğ'un gizlediği gerçek! Yıllarca bu hastalıkla mücadele etmiş

Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen, son olarak Ocak 2024'te final yapan 'Aile' dizisinde kamera karşısına geçen Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oyunculuk kariyeriyle değil, sağlık mücadelesiyle gündeme geldi.

'Gümüş', 'Aşk-ı Memnu', 'Ezel', 'Kelebeğin Rüyası', 'Kuzey Güney', 'Hadi Be Oğlum', 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' ve 'Boğa Boğa' gibi birçok yapımda rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, sağlık sorunuyla konuşuluyor. Yeteneği ve karizmasıyla da sık sık magazin gündemine gelen oyuncunun, uzun yıllar boyunca uyku apnesi hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

UYKU APNESİNİ YENDİ

Sabah gazetesinin haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süre uyku apnesi ile boğuştu. 41 yaşındaki oyuncu, hayati tehlikeler içeren hastalığı uzun tedavi yöntemleriyle yenmeyi başardı.

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, uyku sırasında solunum yollarındaki kasların gevşemesi ve akciğerlere hava akışının engellenmesi sonucu solunumun tekrar tekrar durup başladığı bir uyku bozukluğudur. Üst solunum yolunun açık kalmasını sağlayan kaslarda yaşanan gevşeme ile dil kökü veya yumuşak damağın veya aşırı büyümüş bademciklerin hava yolunu tıkaması sonucunda en az 10 saniye nefes alamamak uyku apnesi olarak adlandırılır.

Uyku apnesi sırasında solunum çabası sürse de, bir süre sonra artan bu çaba beyni uyarır ve hava yolu açılır. Solunumu durana kadar horlayan kişi, gürültülü bir homurdanma ile yeniden nefes almayı ve horlamayı sürdürür.

Sabahları yorgun uyanma, dikkatsizlik gibi sorunlara neden olabilen uyku apnesi, tedavi edilmediği takdirde felç, kalp krizi ve ölüme yol açabilir.