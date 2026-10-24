Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Karun Hazinesi yapımında oynadığı Sarı Saruhan karakteriyle yeniden gündeme geldi. Alışılmış fit görüntüsünden farklı bir görünümle izleyici karşısına çıkan oyuncunun göbeği merak konusu olurken Tatlıtuğ, dikkat çeken görüntüsünün ardındaki sırrı açıkladı. Ünlü oyuncunun çocukluğundan beri yapabildiği bir numarayı rolüne taşıdığını anlatması, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

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Kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterleri üstlenen Kıvanç Tatlıtuğ, geniş kitleler tarafından Gümüş dizisindeki Mehmet karakteriyle tanındı. Ardından Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül, Kuzey Güney yapımında Kuzey ve İçerde dizisinde Sarp karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sinema projelerinde de rol alan oyuncu, bu kez Sarı Saruhan karakteriyle gündemde.

Kıvanç Tatlıtuğ'un göbeği için herkes aynı şeyi merak etti! Gerçek ortaya çıktı

NE KİLO NE PROTEZ…

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi ile yeniden Sarı Saruhan karakterini canlandıran Tatlıtuğ, izleyicilerin dikkatini çeken bir ayrıntıyla konuşulmaya başlandı. 16 Ekim'de Netflix'te yayınlanan sekiz bölümlük yapımda oyuncunun belirgin göbeği, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı izleyiciler Tatlıtuğ'un rol için kilo aldığını düşünürken bazıları ise görünümün protez yardımıyla oluşturulduğunu ileri sürdü.

Kıvanç Tatlıtuğ'un göbeği için herkes aynı şeyi merak etti! Gerçek ortaya çıktı

GÖBEĞİNİN SIRRI ÇOCUKLUĞUNA DAYANIYORMUŞ!

Netflix'in diziye özel çektiği yayında Beyazıt Öztürk’ün sorularını cevaplayan ve göbeğinin nasıl ortaya çıktığını açıklayan Tatlıtuğ, izleyenleri şaşırttı. Ünlü oyuncu, sahnelerin tamamında karnını şişirerek rol yaptığını belirtti. Bu yeteneğini çocukluğunda keşfettiğini anlatan Tatlıtuğ, küçükken çevresindekilerin kendisinden göbeğini çıkarmasını istediğini ve bunu yaptığında oyunculuğuyla ilgili esprili yorumlar aldığını şu sözlerle dile getirdi:

“Küçükken bana 'Çıkar bakayım göbeğini' derlerdi. Çıkarırdım.

'Allah Allah bu oyuncu mu olacak?' derlerdi. Böyle oynayabildiğimi keşfettim.”

Kıvanç Tatlıtuğ'un göbeği için herkes aynı şeyi merak etti! Gerçek ortaya çıktı

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR GELDİ

Oyuncunun açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar geldi. Bir kullanıcı, göbeğin protez olduğunu düşündüğünü ancak karnını şişirerek bütün sahneleri o şekilde oynamanın kolay olmadığını belirtti. Başka bir kullanıcı ise Tatlıtuğ'un yeteneğinin çocukluk anısıyla birleşmesine dikkat çekerek oyuncunun anlattıklarını sevimli bulduğunu ifade etti.

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