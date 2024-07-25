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Kıvanç Tatlıtuğ'un son hali şaşırttı! "Bu adama ne olmuş böyle"

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Kıvanç Tatlıtuğ&#039;un son hali şaşırttı! &quot;Bu adama ne olmuş böyle&quot;

Magazin Haberleri

Yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ yoğun geçen sezonun ardından tatile çıktı. Motosikletiyle objektiflere yakalanan oyuncunun aldığı kilolar gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada Tatlıtuğ’un son hali ile ilgili yorum ve beğeni yağdı.

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ, "Aile" dizisindeki Aslan karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde imaj değiştiren oyuncu şimdi ise tatile çıktı. Her hali olay olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez aldığı kilolarla adından söz ettirdi. Oyuncu geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından motorunun üstünde görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un son hali şaşırttı!

"USTA YAŞLANMIŞ"

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ve "yeni sezonda sürprizler olacak" diyen Tatlıtuğ'un aldığı kilolar gözden kaçmadı. Sosyal medyada Tatlıtuğ’un son hali ile ilgili yorum ve beğeni yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un son hali şaşırttı!

Usta oyuncuya “Kilo almış”, Bu adama ne olmuş böyle", “Aldığı kilolar bayağı yakışmış”, “Usta yaşlanmış”, “Her hali ile gayet iyi” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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