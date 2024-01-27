Kızılcık Şerbeti oyuncusu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi. Üzen haberi meslektaşı Ebru Destan sosyal medya hesabından duyurdu.
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Oyuncu Ebru Destan, Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Destan, “Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz” notunu düştü.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi