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    • Kızılcık Şerbeti oyuncusu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

    Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi. Üzen haberi meslektaşı Ebru Destan sosyal medya hesabından duyurdu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kızılcık Şerbeti oyuncusu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
    Kızılcık Şerbeti, Settar Tanrıöğen, Beyin Kanaması, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Oyuncu Ebru Destan, Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Destan, “Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz” notunu düştü. 

    Kızılcık Şerbeti oyuncusu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kızılcık ŞerbetiSettar TanrıöğenBeyin Kanaması
    Haberler > Magazin > Kızılcık Şerbeti oyuncusu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
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