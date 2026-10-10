Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 143. bölümünden itibaren senaryo ekibi değişiyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yerine görev alacak yeni senaristler belli oldu. Yeni ekipte, yıllarca Arka Sokaklar’ı kaleme alan Ozan Yurdakul da yer alıyor.

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Show TV ekranlarında yayınlanan, Gold Film imzalı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunda da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizinin dün akşam ekrana gelen 5. sezonunun 4. bölümü, reyting sıralamasında üst sıralardaki yerini korudu. Yapım, Tüm Kişiler kategorisinde 4,73 reytingle üçüncü sırada yer alırken AB grubunda 5,26, ABC1 kategorisinde ise 5,55 reyting alarak ikinci sıraya yerleşti.

Reyting başarısıyla gündemdeki yerini koruyan dizide, 143. bölüm itibarıyla senaryo ekibinde değişikliğe gidilecek. Dizinin bugüne kadar senaryosunu kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, yeni projelerine odaklanmak üzere görevlerini devredecek.

Kızılcık Şerbeti’nde Melis Civelek ve Zeynep Gür dönemi sona erdi! İşte yeni senaristleri…

ARKA SOKAKLAR’DAN KIZILCIK ŞERBETİ’NE

Yeni projeleri Anne Yarısı ve Mavi Orkide dizilerine yoğunlaşmaya hazırlanan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün ardından Kızılcık Şerbetinin senaryo çalışmalarını yürütecek yeni ekip de belli oldu. Dizinin yeni yazar kadrosunda Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler yer alacak. Yeni ekibin, 143. bölümden itibaren dizinin hikayesini nasıl şekillendireceği ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti’nde Melis Civelek ve Zeynep Gür dönemi sona erdi! İşte yeni senaristleri…

RAKİP DİZİYİ YAZACAK

Yeni senaryo ekibinde yer alan Ozan Yurdakul’un kariyerindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de Arka Sokaklar ile olan geçmişi... Televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan ve yıllarca cuma akşamları izleyiciyle buluşan Arka Sokakların senaryosunu kaleme alan Yurdakul, bu kez aynı gün ekrana gelen Kızılcık Şerbeti için çalışacak.

Böylece cuma akşamlarının iki dikkat çeken dizisi arasında senaryo ekibi açısından da dikkat çekici bir bağlantı kurulmuş olacak.

Yurdakul ve yeni yazar ekibinin, dizinin ilerleyen bölümlerinde hikayeye nasıl bir yön vereceği şimdiden merak konusu oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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