Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat, bu kez ailesindeki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi. Oğlu Yiğithan Divandiler'i evlendirmeye hazırlanan ünlü şarkıcı, gelin adayı Melisa Karaboyacı için gerçekleştirilen kız isteme merasiminden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ailelerin bir araya geldiği özel günde Kobra Murat'ın heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

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Oğlunun evlilik yolunda attığı bu önemli adımda yerini alan Kobra Murat, kız isteme merasimine kendine has tarzıyla katıldı. Elinde tokmakla kapıya gelen şarkıcının renkli görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Aile arasında gerçekleşen merasimden kesitleri takipçileriyle paylaşan Kobra Murat, oğlunun mutluluğuna ortak olduğu anları da gözler önüne serdi.

Kobra Murat'tan oğluna görkemli kız isteme! Gelin adayına dolar yağdırdı

GELİN ADAYINA "PRENSES GELİNİM" DİYE SESLENDİ

Kız isteme merasiminden görüntüleri Instagram hesabından yayımlayan Kobra Murat, paylaşımında oğluna "Paşa oğlum", gelin adayı Melisa Karaboyacı'ya ise "Prenses gelinim" diye hitap etti. Gelin adayına yönelik sevgi dolu ifadeleriyle dikkat çeken şarkıcı, ailelerine katılmaya hazırlanan Melisa Karaboyacı'ya duyduğu mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

Kobra Murat'tan oğluna görkemli kız isteme! Gelin adayına dolar yağdırdı

Oğlunun hayatını birleştireceği kişiyle ilgili güzel temennilerde bulunan Kobra Murat'ın samimi tavırları, paylaştığı görüntülere de yansıdı. Şarkıcının kız isteme merasimindeki neşeli halleri takipçilerinden ilgi gördü.

"HERKESİN EVLADI SEVDİĞİ İNSANLA ÖMRÜNÜ PAYLAŞSIN"

Oğlunun bu özel gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Kobra Murat, genç çift için iyi dileklerini de dile getirdi. Şarkıcı, mesajında "Herkesin evladı sevdiği insanla ömrünü paylaşsın, mutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Yiğithan Divandiler ve Melisa Karaboyacı'ya sağlık, huzur ve mutluluk dileyen Kobra Murat, çiftin nazardan korunması için de dua etti. Oğlunun evlilik yolunda attığı adımla büyük mutluluk yaşayan şarkıcının paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kobra Murat'tan oğluna görkemli kız isteme! Gelin adayına dolar yağdırdı

DOLAR YAĞDIRDI

Ayrıca gelin adayının ayaklarının altına dolarlar saçan Kobra Murat, renkli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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