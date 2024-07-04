Kobra Murat’tan torununun doğum gününde tepki çeken davranış! Eleştiriler sonrası özür diledi

‘Kobra Murat’ lakabıyla bilinen Roman şarkıcı Murat Divandiler, torununa yaptığı doğum günü partisiyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin partide tomar tomar para saçtığı anlar dikkat çekerken, sahnedeki bir çocuğu istemesi de tepkilere neden oldu. Eleştiri oklarının hedefi olan Kobra Murat, sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak özür diledi.

Bir süre önce enfeksiyon kapan ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettiren Kobra Murat, torunu için parti verdi. Ünlü ismin organizasyonda sahneye çıkarak paraları toplamak isteyen çocuğa tavrı ise tepki çekti.

TOMAR TOMAR PARA SAÇTI

Daha önce “18 kilo altınım var” açıklaması ve mal varlığı ile ilgili sözleri dikkat çeken Kobra Murat, torunu Ceylin Alanur için doğum günü partisi düzenledi. Düğün salonunda yapılan partide paralar havada uçuştu.

ÇOCUĞU İTTİRDİ, TEPKİ YAĞDI

Kobra Murat 2 yaşına giren torununa doğum gününde altın kemer taktı. Keyfi çok yerinde olduğu görülen şarkıcı, ayrıca sahneye çıkarak para saçtı. Ünlü şarkıcının o anlarda para toplamak isteyen bir çocuğu ittirmesi dikkat çekti ve tepkilere neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere “Sana yakışmadı” , “Gerek var mıydı küçük çocuğun kalbini kırmaya” , “Davranışı hiç hoş değil” gibi yorumlar geldi.

JET HIZINDA ÖZÜR

Tepkiler ve olumsuz yorumların ardından Kobra Murat’tan açıklama gecikmedi. Ünlü şarkıcı, kişisel Instagram hesabından görüntüleri paylaşıp şu sözlerle özür diledi:

“Duyuru, prenses torunum Ceylin Alanur’un yaş günü partisi buradaki ittiğim çocuk benim kuzenimin oğlu, halamın torunu. 20 kere Edirne’den gelen saz gurubunun orkestranın kazanacağı paraları çaldı. Kuzenime ‘Yapmasın, ayıp insanlar para kazanmak için geldi, çalmasın yerden paraları’ dememe rağmen bütün atılan paraları çaldı. En son ben de onu sahneden itelemek zorunda kaldım. Yanlış anlaşıldıysam özür diliyorum sizlerden canlarım. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum hocam.”