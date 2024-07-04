La Casa De Papel'in yıldızı Luka Peros zırhını kuşandı! 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisinde rol alacak

La Casa de Papel’de üstlendiği Marsilya karakteriyle hafızalara kazınan Luka Peros, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna katıldı. Dizinin ikinci sezonunda yer alacak Peros, diğer oyuncularla yan yana geldi. Fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Ünlü Hollywood yıldızı Ghassan Massoud'un rol aldığı "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, ikinci sezonunda kadrosuna dünya çapında tanınan bir başka yıldızı daha ekliyor.

KOMUTAN GİOVANNİ GİUSTİNİANİ'Yİ CANLANDIRACAK

"La Casa de Papel" dizisinde "Marsilya" karakterini canlandıran Luka Peros da dizide rol alan isimler arasında yer alacak.

Peros, Bizans İmparatorluğu'nun son döneminde, özellikle İstanbul'un fethi sırasında, şehrin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunmasında önemli rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani'yi canlandıracak.

YEMEKTE BİR ARAYA GELDİLER

Öte yandan Luka Peros, dizinin diğer oyuncularıyla bir yemekte yan yana geldi. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Fatih Sultan Mehmed’i üstlenen Serkan Çayoğlu, konuyla ilgili duygularını “Çok heyecanlıyız, çok fazla sahne paylaşamayabiliriz sette ama sürekli beraber olacağız. Dünya standartlarında oyuncularla çalışmak bizim için de çok güzel” sözleriyle dile getirdi.

Haziran ayında sezon finali yapan dizinin 2. sezonuyla Eylül’de ekrana gelmesi bekleniyor.