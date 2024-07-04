TV8'den yeni yarışma: Parola Parola! Yeni tanıtım geldi

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de yeni yarışma programı Parola Parola başlıyor. Merakla beklenen programın sunuculuğunu Kaan Sekban yapacak.

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Survivor, MasterChef Türkiye gibi programların yayınlandığı TV8’de yeni yarışma programı duyuruldu. ‘Paralo Paralo’ isimli yapımın yeni tanıtımı dün yayınlandı.

2002 yılında Star TV’de yayınlanmaya başlayan yarışma, 9 yıl boyunca ekrana gelmişti. Metin Uca’nın sunumuyla ve ‘Passaparola’ adıyla yayınlanan yarışma ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

SUNUCULUĞUNU KAAN SEKBAN YAPACAK

Komedyen Kaan Sekban’ın sunumuyla ve yeni ismi ‘Parola Parola’ ile yayınlanacak program şimdiden merak uyandırdı. Programın yeni tanıtımı TV8’in resmi kanallarında yayınlandı. Sekban, duyuruyu “Hemen başlasın diye elimden geleni ardıma koymuyorum” notuyla paylaştı.

Kullanıcılardan “Fragmana bayıldım” , “Şahane” , “Hayırlı olsun” gibi yorumlarda bulundu.

BİLGİ VE EĞLENCE DOYASIYA YAŞANACAK

Bilginin ve eğlencenin doyasıya yaşanacağı ‘Parola Parola’da yarışmacılar stüdyoda, izleyiciler ise ekran başında mücadele verecek.