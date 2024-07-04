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Aleyna Kalaycıoğlu'dan Doğukan Güngör açıklaması! Sessizliğini bozdu

Düzenleyen: / Kaynak: Muhabir Online
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti, Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu, Haber

Magazin Haberleri  / Muhabir Online

Survivor’ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör ile görüntülenmişti. Görüntülerle ilgili konuşan Aleyna Kalaycıoğlu, "Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Bu saatten sonra arkadaşım değil kendisi, hoş olmayan şeyler" ifadelerini kullandı.

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı. Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör, sezon finalinin ardından uzun bir tatile çıktı.

Çeşme'de tatil yapan Güngör, geçtiğimiz günlerde eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile görüntülenmişti. Fotoğrafların kısa sürede gündem olmasının ardından Kalaycıoğlu'ndan konu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Aleyna Kalaycıoğlu'dan Doğukan Güngör açıklaması! Sessizliğini bozdu - 1. Resim

Doğukan Güngör - Aleyna Kalaycıoğlu

"ARAMDA BİR ŞEY OLMASI İMKANSIZ"

Aleyna, "Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beachte birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız” dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Muhabir Online
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