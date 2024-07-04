Aleyna Kalaycıoğlu'dan Doğukan Güngör açıklaması! Sessizliğini bozdu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Muhabir Online 4 Temmuz 2024 09:37 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme:

Kızılcık Şerbeti, Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu, Haber

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Survivor’ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör ile görüntülenmişti. Görüntülerle ilgili konuşan Aleyna Kalaycıoğlu, "Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Bu saatten sonra arkadaşım değil kendisi, hoş olmayan şeyler" ifadelerini kullandı.