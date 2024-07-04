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Oyuncu Kerem Kupacı avukat Ece Ceylanlı ile evlendi! Damat nikah masasından kaçtı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem Kupacı, Düğün, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hayat Bilgisi dizisindeki Pikaçu rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı, avukat Ece Ceyhanlı ile dün evlendi. Kupacı’nın nikah memurunun sorusu sırasında masadan kaçması davetlileri güldürdü.

 ‘Hayat Bilgisi’ , ‘Kırgın Çiçekler’ , ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ gibi birçok projede rol alan Kerem Kupacı, uzun süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 

Oyuncu Kerem Kupacı avukat Ece Ceylanlı ile evlendi! Damat nikah masasından kaçtı - 1. Resim

53 yaşındaki Kerem Kupacı evliler kervanına katıldı. Ünlü oyuncu bir süredir evlilik hazırlıkları yaptığı Ece Ceyhanlı ile Sedef Adası’nda mutluluğa ‘evet’ dedi. Çiftin düğününe aileleri ve yakın dostları katıldı. 

MEMURUN SORUSU SIRASINDA KAÇTI

Kupacı’nın nikah memurunun sorusu sırasında masadan kaçtığı anlar törene damga vurdu. Oyuncunun bu hamlesi konukları kırdı geçirdi. O anların görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Oyuncu Kerem Kupacı avukat Ece Ceylanlı ile evlendi! Damat nikah masasından kaçtı - 2. Resim

KEREM KUPACI KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol aldı.. Bunun yanında Kahpe Bizans ve televizyon için çekilen Çilekli Pasta adlı filmlerde oyunculuk yaptı.

Hayat Bilgisi dizisinde Keramettin Güçverir'i oynadı. atv'de yayımlanan Bedel adlı dizide oynadı. Ayrıca yine atv'de yayımlanan Elveda Rumeli dizisinde rol aldı. 2010-2011 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Elde Var Hayat dizisinde Rıfat Sancaklı karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Kırgın Çiçekler, Kalk Gidelim, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarda rol aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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