Deniz Akkaya’ya savcılıktan şok: Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eski manken Deniz Akkaya’nın 16 yaşındaki kızı Ayşe’nin velayetinin babasına verilmesinin ardından, ünlü isme bir kötü haber daha geldi. Fenomen Miray İpekler, Akkaya hakkında sosyal medya üzerinden hakarete maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. İfadeye gitmeyen Akkaya ile ilgili savcılık ‘yakalama kararı’ çıkardı.

Deniz Akkaya cephesinde sular durulmuyor. Akkaya, 16 yaşındaki kızı Ayşe’den fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmiş ve balkona kilitlendiğini öne sürmüştü. Kızı ise ifadesinde annesinin kendisine suluk fırlattığını ve yaralandığını söylemişti.

Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Akkaya’nın kızı için Sosyal Hizmetler devreye girmiş, 16 yaşındaki Ayşe devlet koruma altına almıştı. Daha sonra ise baba Efe Önbilgin velayet davası açmıştı. Görülen duruşma sonrası mahkeme velayeti baba Önbilgin’e vermiş ve Ayşe babaya teslim edilmişti.

Deniz Akkaya’nın kızı ve babasıyla adliyelik olmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Akkaya’nın hakkında ‘yakalama kararı’ çıkarıldığı öne sürüldü.

Sabah’ta yer alan habere göre, Akkaya manken ve sosyal medya fenomen Miray İpekler ile adliyelik oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Miray İpekler Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu.

“YAZIŞMALARI İZNİM OLMADAN PAYLAŞTI”

Yine bir başka fenomen Selin Ciğerci ile bir düğünde karşılaştıklarını ve Ciğerci ile çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarını belirten İpekler, "Deniz Akkaya fotoğrafları görmüş. Ciğerci ile Akkaya arasında mahkeme var. Aramızdaki yazışmaları da iznim ve bilgim olmadan sosyal medyada paylaştı" dedi.

‘TEHDİT ETTİ’ İDDİASI

Deniz Akkaya'nın kendisine ait ev adresini de sosyal medyada yaydığını belirten İpekler, ayrıca Akkaya'nın bir televizyon programında aleyhine tehdit edici paylaşımlarda da bulunduğunu ekledi. Şikayetin üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

SAVCILIK YAKALAMA KARARI TALEP ETTİ

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Deniz Akkaya savcılığa gelerek ifadesini vermedi. Tebligatlara rağmen ifadeye gelmeyen Akkaya hakkında savcılık yakalama kararı talep etti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Akkaya'nın ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkardı.