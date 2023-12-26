Kobra Murat’tan üzen haber… “Hepinizden helallik istiyorum” diyerek hastalığını açıkladı

26 Aralık 2023 13:52 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:01

‘Kobra Murat’ olarak hafızalara kazınan ve kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken Murat Divandiler sevenlerini üzdü. Yaptığı paylaşımla bağırsağının çatladığını söyleyen şarkıcının önemli bir operasyon geçireceği ortaya çıktı.

"ŞİMDİ BENİ AMELİYATA ALACAKLAR"

220 bini aşkın takipçili Instagram hesabından video paylaşan Kobra Murat, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

“Arkadaşlar cümleten selamün aleyküm. Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent’ten gelirken uçakta aniden sağ tarafımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı, maalesef ki bağırsağım çatlamış. Şimdi beni ameliyata alacaklar, süreç 1 ay devam edecekmiş.”

"HEPİNİZDEN HELALLİK İSTİYORUM"

“Dualarınızı bekliyorum” diyerek hayranlarına seslenen isim, videonun devamında ise şöyle konuştu:

“Hepinizden helallik istiyorum, dualar istiyorum. Şimdiye kadar sizi eğlendirdim her zaman, oynadık güldük. Güzel günler gördük, dualarınızla inşallah Allah devamını getirsin. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün işleri geri ödenecektir. Hakkınızı helal edin. Ameliyatım ağır geçecekmiş, doktor yüzüme söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum.”

BAĞIRSAK ÇATLAMASI NEDEN OLUR?

Bağırsak çatlamasının nedenleri arasında şişkinlik, bağırsak tıkanıklığı, aşırı gaz birikimi ve bağırsak hareketlerinin yavaşlaması yer alır. Bu durum, bağırsaklardaki basıncın artmasıyla meydana gelir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bağırsak çatlaması genellikle yanlış beslenme, fazla miktarda yemek yeme ve hızlı yemek yeme gibi faktörlerle ilişkilidir.