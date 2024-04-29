Komedyen Yasemin Sakallıoğlu ‘Bahar’ dizisinin kadrosunda! İzleyiciyi kırıp geçirecek

Müge Anlı, kayıp Kaan Çam’ın peşine düştü! Saçlarından bıyık yaptı, ‘Farah Zeynep Abdullah benim sevgilim’ diye dolaşıyor

Müge Anlı, kayıp Kaan Çam’ın peşine düştü! Saçlarından bıyık yaptı, ‘Farah Zeynep Abdullah benim sevgilim’ diye dolaşıyor

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, salı günü Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bahar dizisinin kadrosuna konuk olarak katıldı. 11. bölümde rol alacak Sakallıoğlu, ‘muhtar Hasibe’ karakteriyle izleyiciyi güldürecek.

Sosyal medyada çektiği komik videolarla popüler hale gelen Yasemin Sakallıoğlu; Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un başrolünü paylaştığı Bahar dizisine bu hafta konuk oyuncu olarak dahil oldu.

MUHTAR HASİBE ROLÜNÜ ÜSTLENECEK

Eğlenceli kişiliğiyle sosyal medyada takipçilerini güldüren ve stand up gösterilerinde yüzlerce kişiyi ağırlayan Yasemin Sakallıoğlu, Show TV’nin reyting rekorları kıran dizsinde ‘muhtar Hasibe’ rolüne hayat verecek. Eğlenceli dakikalarla dolu dizi yarın akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

BAHAR 11. BÖLÜM’DE NELER OLACAK?

Bahar’ın 11. bölümünde Timur ve Rengin, Bahar ile yüzleşecek. Bu yüzleşmeden sonra Bahar yeni hayatı için adım atacak ve hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olacak. İki çocuk annesi Bahar eşi Timur’dan boşanma kararı alırken, Timur’un Bahar’la barışma isteği bölüme damga vuracak. Rengin’in ise Bahar için yaptığı başka planlar seyirciyi kızdıracak.