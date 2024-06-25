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Konserde zor anlar: Taylor Swift şarkı söylerken böcek yuttu

Düzenleyen: / Kaynak: Daily Mail
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Taylor Swift, Konser, Ünlüler, Haber

Magazin Haberleri  / Daily Mail

ABD’li şarkıcı Taylor Swift, London Eras Tour kapsamında verdiği bir konserde zor anlar yaşadı. Swift şarkı söylediği sırada boğazına kaçan bir böcek nedeniyle az kalsın boğuluyordu.

Birçok başarılı parçaya imza atan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, London Eras Tour kapsamında konser verdi. Konserde yaşanan ilginç anlar sosyal medyaya yansıdı. 

ÖKSÜRMEK İÇİN DURAKSADI

Ünlü şarkıcı sahne performansını sergilediği sırada böcek yuttu. Böceğin boğazına kaçmasının ardından zor anlar yaşayan Swift, kısa bir süre öksürmek için duraksadı, daha sonra şarkı söylemeye devam etti. 

Konserde zor anlar: Taylor Swift şarkı söylerken böcek yuttu - 1. Resim

YILDIZLARLA DOLU BİR ETKİNLİK

Taylor Swift'in Wembley Stadyumu'ndaki konseri Tom Cruise, Mila Kunis, Ashton Kutcher gibi ünlülerin katılımıyla yıldızlarla dolu bir etkinlik oldu. 

Taylor'ın erkek arkadaşı Travis Kelce de VIP çadırındaki kalabalığın arasındaydı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Daily Mail
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