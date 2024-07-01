Konserlerini tek tek iptal etti! ‘Sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum’ diyen Sertab Erener sevenlerini endişelendirdi

Geçtiğimiz aylarda, 21 yıl sonra Eurovision sahnesine çıkan Sertab Erener, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bazı konserlerini iptal etti. Baş ettiği sorunlardan bahseden şarkıcı, çok üzgün olduğunu belirtti.

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59 yaşındaki Sertab Erener, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Erener, İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğünden beri hasta olduğunu açıkladı.

“ÇOK ÜZGÜNÜM”

“Sağlık sorunlarıyla boğuşuyorum” diyen Sertab Erener, bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Erener, 5 Temmıuz’da sevenleriyle buluşacağının altını çizdi.

Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Sertab Erener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Maalesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm.”

“SİZLERİ ÖZLEDİM”

Şimdi kendini daha iyi hissettiğini söyleyen Erener, sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

“Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere. Sizleri özledim, hepinize sarılırım.”